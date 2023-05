La Contraloría detectó un deterioro prematuro de la obra de mejoramiento y ampliación del Puesto de Salud de Rapayán, en la provincia de Huari, en la región Áncash, que significó una inversión de más de dos millones de soles.

VER MÁS: Detectan costos excesivos y pago de partidas no ejecutadas en obra del Teatro Municipal de Chimbote

De acuerdo a la evaluación realizada por la entidad de control, en menos de cuatro años de haberse culminado y recepcionado, el local presenta grietas y rajaduras, además de infraestructura inoperativa, situación que genera riesgos a la población beneficiaria.

Millonaría inversión

El proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Rapayán, que en septiembre del 2018 adjudicó la ejecución y supervisión, y en junio del 2019 dio conformidad y recibió la obra sin realizar ninguna observación; no obstante, la comisión de control halló más de una deficiencia.

En el informe de acción de oficio posterior que elaboró la Contraloría se detalla que, casi cuatro años después de ejecutada la obra, los inspectores observaron en el muro de contención una inclinación de aproximadamente 5 centímetros, además de tubos de drenaje inoperativos y vegetación en las juntas (uniones del muro de concreto). También evidenciaron grietas en las veredas exteriores y fisuras en el piso pulido y de cerámica, que incluso fue reemplazado en diciembre del 2022.

Asimismo, la puerta de acceso a los ambientes del segundo nivel del centro de salud se encontraba atada con alambres, es decir, no funcionaba; y la rampa de acceso a esa zona muestra grietas y desprendimiento de concreto en el muro. Adicionalmente, se pudo advertir que el sellado de juntas se realizó de manera deficiente, situaciones que incumplen el Reglamento Nacional de Edificaciones.

PUEDE LEER: Fumigan cementerios de Chimbote para prevenir propagación de dengue

Según la Ley de Contrataciones del Estado, las obras tienen un plazo de garantía no menor a siete años contados a partir de la conformidad de su recepción; no obstante, la entidad no viene cautelando que el contratista cumpla con dicho periodo, lo que podría demandar mayores recursos públicos para las refacciones en desmedro de la entidad y de la población beneficiaria.

Cabe precisar que, durante la elaboración del informe la comisión de control tuvo acceso a información incompleta lo cual limitó un mayor análisis. Para la obra se destinó un presupuesto de S/ 2′441,313.