Un presunto caso de maltrato infantil ha generado conmoción en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de que una bebé de apenas un mes de nacida fuera ingresada de emergencia con graves lesiones que no serían compatibles con un accidente doméstico, según el personal médico y la Policía Nacional del Perú.

La menor fue atendida inicialmente en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde los especialistas diagnosticaron un cuadro crítico que incluye fractura expuesta en la pierna derecha, desnutrición, hematomas en el rostro y hemorragia, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Padres detenidos e investigación fiscal

Tras la evaluación médica y el reporte policial, los efectivos de la Región Policial Áncash procedieron a la detención de los padres de la menor, identificados como Roberto Flores Juárez (37) y Silvana Méndez Távara (23). Ambos fueron intervenidos en el mismo hospital y trasladados a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote y del Centro de Emergencia Mujer (CEM). Los progenitores son investigados por los presuntos delitos de violencia contra los integrantes del grupo familiar y desprotección del menor.

Medidas de protección y posible prisión preventiva

De acuerdo con fuentes oficiales, en las próximas horas el Ministerio Público podría solicitar prisión preventiva contra los investigados, en función a la gravedad de las lesiones y los indicios recabados.

Asimismo, la Corte Superior de Justicia del Santa dispuso medidas de protección urgentes a favor de la bebé, a fin de salvaguardar su integridad física y emocional mientras se desarrollan las investigaciones.

Traslado a Lima por la gravedad del caso

Debido a su delicado estado de salud, la menor fue trasladada a Lima e internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde permanece bajo estricta supervisión médica especializada.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades en este presunto caso de maltrato infantil que ha generado alarma en la población de Nuevo Chimbote.