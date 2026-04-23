El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho mientras participaba en una corrida realizada en la Plaza de la Maestranza, durante el decimotercer festejo de la Feria de Abril de Sevilla, celebrado este miércoles en la ciudad de Sevilla, en España.

El incidente ocurrió cuando el diestro limeño entraba a matar al quinto toro de la tarde, perteneciente a la ganadería Toros de Cortés. El animal se le arrancó por sorpresa, hiriéndolo mientras ejecutaba la estocada en corto, lo que provocó que fuera prendido y zarandeado antes de quedar tendido sobre la arena.

SEVILLA, 23/04/2026. - El diestro Roca Rey con su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro

Traslado inmediato a la enfermería

Tras la cornada, integrantes de las cuadrillas acudieron rápidamente para auxiliar al torero y trasladarlo a la enfermería del recinto taurino, donde fue ingresado para ser intervenido quirúrgicamente.

El torero español José María Manzanares, quien ejercía como director de lidia, se encargó de dar muerte al toro tras la cogida sufrida por Roca Rey.

A pesar del incidente, al astado se le concedieron dos orejas, trofeo que fue recogido por los miembros de la cuadrilla del diestro peruano.

Desarrollo del festejo taurino

Antes del quinto toro, Roca Rey había sido silenciado por el público tras su actuación en el segundo de la tarde. En el mismo festejo participaron también los toreros Javier Zulueta y José María Manzanares, quienes lidiaron toros de las ganaderías Victoriano del Río y Toros de Cortés.

La plaza registró un lleno total, conocido en el ámbito taurino como “no hay billetes”, reflejando la alta asistencia del público al evento.

Otra cogida reciente en la misma plaza

El incidente sufrido por Roca Rey ocurre tres días después de la cornada que afectó al torero Morante de la Puebla, también en la Plaza de la Maestranza.

Según reportes, el torero sevillano permanece hospitalizado tras sufrir una cornada de gravedad en la zona del recto.