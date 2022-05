El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ironizó en declaraciones ante la prensa cuando se le preguntó sobre la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, la cual según un informe periodístico tendría un 54% de plagio.

La frase lanzada por el primer ministro se dio específicamente cuando respondió ante la información de que dos personas que habrían validado los instrumentos para el trabajo académico que realizaron el jefe de Estado y su esposa en la Universidad César Vallejo (UCV) para obtener el grado de magíster no existirían.

Torres Vásquez señaló que las personas que se encargan de la evaluación de los instrumentos son nombrados por la propia casa de estudios. Sin embargo, una comunicadora, que aseguró haber realizado su tesis en la misma universidad, sostuvo que el estudiante es quien busca a los expertos para que hagan dicha validación.

“O sea el alumno se busca su jurado. ¿Así lo hizo usted? Hay que revisar su tesis y le aseguro que está peor que la de Castillo ”, respondió el jefe del gabinete ministerial frente a la explicación que dio la periodista.

“Quién nombra a los miembros del jurado para evaluar una tesis, ¿el tesista o quién lo nombra? Es la autoridad la que fija y que no existan, eso es imposible, que se demuestre que no existen”, añadió.

Previamente, Aníbal Torres señaló que la denuncia de plagio se encuentra en evaluación. “Se tiene que investigar, eso está en investigación y que se haga”, comentó.

Abogado de Castillo sobre tesis

En la víspera, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aceptó que la intención del mandatario y su cónyuge al realizar la tesis con un presunto plagio pudo ser deshonesta, pero aclaró que existe un marco jurídico, por lo que la responsabilidad no la tendrían el alumnos, sino el asesor y los miembros del jurado.

“Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. No he visto la tesis, pero he visto el reportaje, he visto las páginas, hecho un análisis y en atención a ello ya hay una investigación. La universidad ha sacado un comunicado de que ya lo están analizando e investigando. Desde el punto de vista del derecho penal, el dominio del hecho no lo tiene el alumno en ninguna de las tesis y ya hay jurisprudencia en esa línea”, declaró en diálogo con Canal N.