Pese a que una y otra vez cuestiona las declaraciones de la empresaria Karelim López, el premier Aníbal Torres tuvo que confirmar una de las afirmaciones de la lobista: que él se reunió con Bruno Pacheco, el prófugo exsecretario general del mandatario Pedro Castillo.

Durante su intervención de ayer en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el jefe del Gabinete aseguró -a modo de justificación- que tal encuentro no fue oficial, sino particular, y que él no asistió como presidente del Consejo de Ministros, como si el alto funcionario y la persona fueran dos sujetos distintos.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja. En ese momento, él entra al carro y le digo: ‘¿Qué pasó con los 20 mil dólares?’. Me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, relató Torres.

El primer ministro refirió que el otrora hombre de confianza de Castillo también le aseguró que dicho monto se lo entregó a su abogado.

TE PUEDE INTERESAR | Héctor Ventura considera “reprochable” que Aníbal Torres se haya reunido con Bruno Pacheco

“Me dijo que no tenía trabajo y yo le dije que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido”, agregó.

Para reforzar la versión de que la reunión fue de carácter particular, el premier resaltó que él no acudió a ella en un vehículo oficial, sino en uno privado.

“Yo no estaba ejerciendo las funciones de ministro de Estado en ese momento. Así igualmente como ustedes, cuando se reúnen fuera del ejercicio de sus funciones aquí, con otras personas, no lo están haciendo como congresistas”, insistió.

MÁS INFORMACIÓN | Aníbal Torres será interpelado por el Congreso de la República el próximo jueves 12 de mayo

FUE FURTIVO

Torres añadió que el encuentro con Bruno Pacheco se dio en horas de la noche, por lo que el jefe de Estado no supo de él.

“El presidente no sabía nada de esto. Después, que se haya enterado no le puedo asegurar, esa es la verdad”, manifestó el jefe de Gabinete.

El premier, sin embargo, negó el resto de los dichos de Karelim López y la acusó de variar de manera constante sus declaraciones para perjudicar a personajes del gobierno de Castillo.

En esa línea, Torres aseveró que desconoce los hechos relacionados con el caso ‘Puente Tarata III’.

“Con el señor Juan Silva (exministro de Transportes y Comunicaciones) me he reunido todas las veces que hemos tenido Consejo de Ministros. En ningún momento hemos hablado de hechos ilícitos o sobre el Puente Tarata”, enfatizó.