Correo empezó en Tacna, allá donde no termina el Perú, sino que comienza la patria y hoy está presente en 14 ciudades del Perú.

Otra forma de empezar la historia de Correo sería un comercial. En la pantalla del televisor a blanco y negro, un gallito de lata aparece sobre un tejado dando vueltas en su eje mientras una voz anuncia: “Pronto Correo en el sur, en el norte y en centro”. La publicidad cerraba con el canto del plumífero. Era 1962, el año en que zarparon: eternos y decididos. ¿El capitán del barco? Luis Banchero Rossi, para muchos, el más grande empresario del país de aquella época. Su idea era genuina: lanzar la primera cadena nacional de diarios. Han pasado 60 años desde aquel comercial y Correo, además de informar, ha sabido guardar la memoria de pueblos y provincias.

El empresario Luis Banchero Rossi fundó Correo hace 60 años.

Carlos Hidalgo Pallete, el primer director de Correo Huancayo, en un editorial de 1972 recuerda cuál fue la intención del ‘capitán’: “Respondiendo en una oportunidad la pregunta de un agresivo panelista de televisión dijo: ‘Banchero fundó la cadena de diarios para que las provincias tengan voz propia’”.

Un periódico termina siendo esa biblioteca de la cotidianidad a la que la memoria, útil y antojadiza, recurre cada tanto. Este tabloide guarda décadas de guerras, cambios y sucesos. Nació el 11 de junio de 1962 en Tacna. Su primer nombre fue “Sur” y aunque con el tiempo cambiaría a Correo, el color rojo que se imponía en su portada quedaría como su sello y heráldica. Ese mismo año, el 18 de setiembre, se edita Correo Piura y el 23 de noviembre, Correo Huancayo. El tridente que apuntaría el camino de los diarios que vendrían: Correo Arequipa y Lima en 1963.

José Luis Vega recuerda la novedad de la llegada de la cadena en aquella época. “Su nuevo estilo periodístico de frases cortas e impactantes, presentación ágil y fotos claras, logotipo a color y amplia cobertura informativa a nivel nacional e internacional, utilizando por primera vez el teletipo y el radioteléfono”.

Hubo una presencia imprescindible en la inauguración de cada sede, la de Raúl Villarán Pasquel quien se encargó de ordenar y escoger el equipo periodístico.

Banchero tenía claro a dónde apuntaba con la creación de su nuevo proyecto, la única cadena de aquel entonces. “Es hermoso hacer la guerra al subdesarrollo, trabajar sin regateos para hacer un Perú mejor, más habitable y confortable para todos”, dijo en el aniversario de una de sus sedes.

Además, el riesgo estaba ahí: la competencia, El Comercio, La Prensa, La Crónica, La Tercera, Última Hora, Expreso. Había, sin embargo, una especie de pasión por el escollo: “Es dura la competencia de los demás medios de comunicación, pero las dificultades son para superarlas y para extraer de ellas experiencia y perfeccionamiento. Lo terrible sería haber llegado ya al límite y no tener más problemas ni más posibilidades”, dijo en otra oportunidad el capitán.

A la muerte de Banchero, tomaron el mando Enrique Agois Paulsen, Enrique y Luis Agois Banchero. Y Correo siguió en la brega. En 1993 ya se hablaba de la innovación tecnológica y el crecimiento de la marca a puertas de un nuevo siglo: “Somos la única cadena de periódicos a nivel nacional, estamos presente en el 65% de territorio nacional. Se ha cambiado los sistemas en todas las ciudades y cambiado 80 nuevos terminales. Se van a establecer computadores centrales en Huancayo, Arequipa, Tacna, Chiclayo y Piura; el intercambio de información será muchísimos más fluido”.

La primera redacción de Correo en Lima fue tomada por la dictadura de Velasco en 1974.

Pasó el tiempo y la vorágine tecnológica ha arrasado formatos y redacciones. Ahora el diario forma parte del Grupo El Comercio y tiene nuevos desafíos.

El dedo ya no solo pasa la página, ahora sirve también para hacer scroll. La inmediatez ha terminado por imponerse. En medio de ese fenómeno tecnológico Correo se adapta y se impone. Empezó en Tacna, allá donde no termina el Perú, sino que comienza la patria, y hoy está en 14 ciudades del país con una plana periodística tan comprometida con sus lectores como con el cambio. Porque el periodismo ahora no solo se trata de informar, también de marchar al ritmo del espacio digital.

Correo tiene 14 redacciones en el país y en ellas se formaron y forman generaciones de periodistas.

Correo salió del papel para llevar su contenido de calidad a otros formatos como web y televisión.

Así quedó nuestra redacción en la pandemia, pero seguimos informando al pie del cañón.

NO DEJES DE ESTAR INFORMADO

VIDEO RECOMENDADO

VISA ETIAS: cómo es el trámite para que los peruanos puedan viajar a Europa