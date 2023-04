En sesión ordinaria, los 17 consejeros de la región de Ayacucho han aprobado un informe de fiscalización que denuncia presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de adquisición de una camioneta Pick Up 4x4.

Según la comisión encargada de la fiscalización, encabezada por el presidente de la Comisión Agraria, César Rojas Allcca, se habrían incumplido los principios del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PUEDES VER I Wilfredo Oscorima acusa de incapaz a su antecesor Carlos Rua en balance de 100 días de gestión en Ayacucho

La revisión de las especificaciones técnicas y administrativas del contrato en cuestión arrojó la detección de una deficiencia en el plazo de ejecución del mismo. El área usuaria no habría formulado adecuadamente el requerimiento, situación que no fue observada por los miembros del Comité de Selección y que resultó en información defectuosa en las bases administrativas.

La empresa Inversiones y Producciones Sierra Alta E.I.R.L fue seleccionada para la adquisición de la camioneta Pick Up 4x4 por un monto de S/ 189 000.00, con un plazo de ejecución de 10 días calendario. Sin embargo, la empresa no cumplió con su obligación y solicitó dos ampliaciones de plazo, que fueron autorizadas por la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho – DRAA, a pesar de no estar enmarcadas en las causales previstas en la Ley de Contrataciones.

La comisión de fiscalización ha recomendado que se realice una revisión exhaustiva de los procesos de contratación de la DRAA y se tomen medidas para evitar este tipo de irregularidades en el futuro. Además, se ha hecho hincapié en la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en la gestión de recursos públicos.