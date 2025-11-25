Efectivos de la Comisaría de Coyllurqui (Apurímac), detuvieron a un sujeto de 37 años de edad, investigado por el presunto delito de violación sexual y agresión física contra un ciudadano de 53 años.

La intervención ocurrió luego de que la víctima acudiera a la dependencia policial para presentar una denuncia verbal, señalando que el investigado le habría introducido un cable eléctrico vía rectal, provocándole sangrado, además de agresiones físicas dentro de una vivienda ubicada en la comunidad campesina de Chiscahuaylla, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas.

El presunto agresor se encontraba en la comisaría al momento de los hechos, ya que también había llegado para formular otra denuncia, circunstancia que permitió al personal policial proceder con su detención inmediata.

El caso fue comunicado de forma inmediata al representante del Ministerio Público, a fin de iniciar las diligencias correspondientes conforme a ley.