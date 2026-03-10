El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) indicó que está monitoreando y supervisando las acciones implementadas durante la emergencia del sistema de transporte de gas natural, con el fin de garantizar el abastecimiento y la seguridad del suministro energético en el país.

La entidad precisó que fiscalizó estaciones de servicio en Apurímac y supervisó 10 locales de combustibles en Abancay y Tamburco, revisando precios, inventarios y la disponibilidad de suministro para los próximos días.

“Todos los grifos cuentan con inventarios suficientes (entre 1 y 12 días) y pedidos en camino, por lo que NO se prevén riesgos de desabastecimiento en Abancay”, informaron mediante su cuenta de X.

Además, indicó que seguirá con las labores de fiscalización y supervisión a los actores del mercado energético, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes durante la emergencia.

Estas acciones tienen como objetivo minimizar el impacto de la crisis en los usuarios y asegurar que el sistema energético funcione de manera segura mientras se restablece por completo el transporte de gas natural en el país.