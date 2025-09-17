Un trágico accidente enlutó al distrito de Huaccana, en la provincia de Chincheros (Apurímac), luego de que un torero aficionado falleciera tras ser embestido por un toro durante una corrida organizada como parte de la festividad en honor al Señor de la Exaltación, según informó América Noticias.

La víctima fue identificada como Rudy Saccaco, quien participaba en el evento cuando fue alcanzado de manera frontal por el animal, recibiendo una cornada que lo dejó gravemente herido. Testigos señalaron que el torero no logró esquivar al toro y se desplomó en el ruedo ante la desesperación del público.

De inmediato, varios asistentes corrieron a auxiliarlo y lo trasladaron en un patrullero de la Policía al centro de salud de Huaccana. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarlo, el hombre falleció en el trayecto debido a la magnitud de sus lesiones.

Tras conocerse la noticia, las autoridades locales y los organizadores decidieron suspender todas las actividades de la festividad religiosa en señal de respeto a la memoria de Saccaco. El hecho ha causado conmoción en la comunidad, donde este tipo de celebraciones con corridas de toros son frecuentes.

Vecinos y asistentes manifestaron su preocupación por la falta de medidas de seguridad en este tipo de espectáculos, que exponen a los participantes a riesgos mortales. Hasta el momento, las autoridades regionales no han emitido un pronunciamiento sobre acciones concretas para prevenir accidentes similares en el futuro.

Rudy Saccaco era conocido en la zona por su entusiasmo en las celebraciones taurinas, aunque no era un torero profesional. Su partida ha dejado un profundo pesar en la comunidad de Huaccana, que hoy lamenta la tragedia ocurrida en medio de una festividad religiosa.