Al mover cajas, sacudir ropa o limpiar espacios poco usados del hogar, las personas pueden sufrir un doloroso pinchazo que no siempre se percibe como grave. Sin embargo, en algunos casos se trata de la mordedura de la llamada “araña casera” o “araña violinista”, cuyo veneno puede poner en riesgo la vida si no se actúa a tiempo.

Ante estos casos, el Seguro Social de Salud difundió recomendaciones para reconocer al arácnido, identificar los síntomas y actuar de manera rápida y segura.

¿Qué es la araña violinista?

La especie responsable pertenece al género Loxosceles laeta, conocida también como “reclusa chilena”. Su presencia es más frecuente durante la temporada de verano, cuando las altas temperaturas favorecen su actividad.

Este arácnido suele esconderse en rincones oscuros, detrás de muebles, cuadros, estanterías o dentro de cajas de zapatos. No es agresivo, pero muerde cuando se siente atrapado o presionado.

Casos atendidos en el país

EsSalud informó que en los últimos seis años ha atendido 2,084 casos de mordedura de araña violinista a nivel nacional, principalmente en las regiones de Arequipa, La Libertad, Lima e Ica.

Del total, 1,632 pacientes ingresaron por el servicio de emergencia. El grupo etario más afectado corresponde a personas de entre 30 y 59 años, con alrededor de 1,013 casos. Además, entre 2020 y 2025 se reportaron más de 290 menores de entre 0 y 11 años afectados, muchas veces porque la mordedura fue confundida con la de un mosquito.

Cómo reconocer a la araña casera

La araña violinista es de color marrón y presenta una mancha oscura en el dorso con forma de violín. Tiene patas algo gruesas, se desplaza con rapidez y evita la luz.

Según el doctor Edwin Neciosup Orrego, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, la mordedura se diferencia de otras picaduras comunes.

“A diferencia del mosquito o la hormiga, se sienten uno o dos pinchazos en manos, dedos o pies. Luego aparece un dolor que se intensifica con las horas, acompañado de inflamación y una coloración violácea en la zona afectada”, explicó.

Síntomas de alarma

El especialista advirtió que se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud si, tras la mordedura, se presentan:

Fiebre y escalofríos

Dolor abdominal intenso

Orina oscura, similar al color de una gaseosa de cola

La mordedura puede derivar en complicaciones renales, problemas hematológicos, postración prolongada e incluso la muerte si no se trata oportunamente.

¿Qué hacer ante una mordedura?

Las primeras horas son clave. EsSalud recomienda:

Mantener la calma.

Aplicar hielo alrededor de la herida para evitar la dispersión del veneno.

para evitar la dispersión del veneno. No aplicar mentol, cremas ni otras sustancias, ya que pueden agravar el cuadro.

Acudir de inmediato a un centro de salud.

Medidas de prevención en el hogar

Finalmente, el doctor Neciosup exhortó a la población a adoptar medidas preventivas, como: