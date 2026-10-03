Escuchar una clase, cruzar una calle o simplemente conversar con otra persona se ha convertido nuevamente en una dificultad para varios pacientes con implantes cocleares en Arequipa. Sus familias aseguran que llevan cerca de cuatro años solicitando a EsSalud la renovación de los procesadores externos, pero hasta ahora no reciben una solución definitiva.

El problema afecta a unos 20 pacientes, entre menores y adultos, cuyos equipos tienen varios años de funcionamiento; en algunos casos, ya dejaron de operar.

CASOS

Una de las afectadas es Luana, de 14 años, que recibió el implante coclear cuando estaba por cumplir los seis años. Desde entonces, el dispositivo le permitió escuchar, comunicarse y desarrollar una vida prácticamente independiente. Sin embargo, ocho años después de la operación, el procesador externo empezó a fallar.

Su madre, Sterly Chura Turpo, explicó que durante los últimos años la familia tuvo que asumir la compra de diferentes accesorios, como baterías, antenas y otros componentes para mantener funcionando el equipo. Finalmente, algunos de ellos dejaron de responder. La situación terminó afectando a la menor, que ha dejado de estudiar por la dificultad que tiene para comunicarse y el riesgo que significa salir a la calle sin poder escuchar.

Este viernes, los padres de Luana y otras familias protestaron en los exteriores de EsSalud reclamando la inmediata atención para la compra de los dispositivos que reclaman desde hace cuatro años.