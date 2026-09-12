Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado 12 de septiembre dejó como saldo la muerte de Natalie Lazo Ibargüen (30), en la carretera a Achanizo, a la altura del kilómetro 40, distrito de Chaparra, provincia de Caravelí.

Según información preliminar, en el hecho estaría involucrada la camioneta Toyota Hilux de color blanco, con placa de rodaje BAH-770, la cual habría despistado presuntamente; sin embargo, las causas del accidente continúan en investigación. La víctima habría sido identificada como Natalie Lazo Ibargüen, natural de Ilo.

De acuerdo con el sistema de identificación de SUNARP, el vehículo pertenecería a la empresa Colibrí S.A.C., vinculada al sector minero. Cabe mencionar que la camioneta terminó volcada a un costado de la vía.

Las autoridades correspondientes vienen realizando las diligencias necesarias para determinar las circunstancias exactas en las que incurrió este accidente.

VÍCTIMA NATURAL DE ILO

Se conoció que Natalie se desempeñaba en el rubro minero, en una operación ubicada en Chala, y se encontraba retornando a Ilo con importantes proyectos personales. Tenía previsto en los próximos días lanzar un emprendimiento que lo había consolidado con mucho esfuerzo y dedicación. Asimismo, planes de realizar un viaje al extranjero.

En este mismo accidente, otro ciudadano ileño, identificado como Renato Aldave, resultó herido y viene recibiendo atención médica.

La partida de Natalie enluta a sus padres, familiares, amigos y a todos quienes la conocieron.