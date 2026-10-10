En Arequipa y otras seis regiones de la costa del Perú se prevén lloviznas desde el domingo 11 hasta el viernes 16 de octubre, así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo a la entidad, durante los seis días se espera niebla, neblina, lloviznas, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. Esta situación se debería al incremento de la humedad y la velocidad del viento en la costa del país.

En ese sentido, los especialistas informaron que en la costa de Arequipa se tendrían lloviznas con acumulados próximos a los 3 milímetros por día. La alerta afectaría a las provincias de Caravelí, Camaná e Islay, por lo que se recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias en las carreteras.

SEIS REGIONES MÁS

En La Libertad se estiman acumulados de entre 0.2 y 2 milímetros, principalmente entre el 12 y el 14 de octubre. Mientras que en Áncash se esperan valores cercanos a 1.2 milímetros.

Por su parte, en Lima Metropolitana los acumulados se registrarían en la zona sur cercanos a los 2 milímetros y en el resto de la ciudad acumulados de alrededor de 0.5 milímetros. Para Ica se prevé entre 0.3 y 1 milímetro por día.

Asimismo, en Moquegua y Tacna, los acumulados oscilarían entre 0.5 y 3 milímetros por día, con valores superiores de manera localizada.