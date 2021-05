Por primera vez, la actual pandemia mundial que también afecta gravemente al Perú, se ha analizado en un libro de manera interdisciplinaria. La Universidad de San Martin de Porres presentó hace algunos días “COVID-19 y sociedad; impactos, tendencias y desafíos para una nueva normalidad”, en cuyas páginas, 28 destacados profesionales abordan problemas generados por la crisis sanitaria, relacionados no solamente con la salud y la economía. Temas como la violencia de género, la informalidad, geopolítica, la justicia, la salud mental y ocupacional, la educación básica y superior, se ponen sobe el tapete.

“Nosotros hemos organizado aspectos que van desde el arte hasta la defensa del consumidor, las empresas con innovación, la educación escolar, universitaria, fundamentalmente hemos intentado agregar ciertos aspectos que escapan del radar académico”, nos dice el doctor Arístides Vara-Horna, editor de la publicación y director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP.

Definitivamente la pandemia nos ha venido a alterar la vida y uno de los capítulos del libro que más impacta es el relacionado al teletrabajo.

El problema de trabajar desde casa es que esta no estuvo preparada para esa actividad. No tuvimos un ambiente que esté dedicado exclusivamente al teletrabajo y hay que compartir el espacio porque tu esposa también trabaja, tus hijos están en clases, a veces la casa es pequeña y algunos gritan cuando quieres trabajar. En mi caso, yo me tengo que amanecer para poder trabajar bien, porque de día hay que cocinar y atender a los chicos. Es una cosa peculiar, pero en algunos lugares ha aumentado la violencia y la tensión familiar por la distribución del espacio.

Pero esas tensiones también son producto de una salud mental muy afectada por el confinamiento. Otros aspecto que nos ofrece la publicación.

En ese capítulo, uno de mis colegas analiza la salud mental de los adultos mayores, porque cuando empezó la pandemia, el peligro era más para ellos, prácticamente una declaración de muerte. Hoy, con la nueva variante, los jóvenes también están con miedo a contagiarse, hay una especie de paranoia y uno con cualquier síntoma siente que se está muriendo y cuando tienes la enfermedad piensas que en algún momento te vas a complicar. Eso genera un trauma bastante intenso en las personas y complica la salud mental a la larga y también la sexualidad

¿Cómo así?

El estar todo el día en casa con la pareja y los hijos, el no tener un espacio también afecta la relación, claro que sí, Respecto a la sexualidad ya no hay deseos de nada, el insomnio también corta el disfrute, hay ya un impacto que está pasando bastante desapercibido. De aquí a un tiempo será un problema grave de salud pública.

A puertas de una segunda vuelta electoral, ‘COVID-19 y sociedad...’ con su interesante propuesta es de lectura obligada para quienes deben conocer en qué situación están recibiendo el país.

Claro, por ejemplo, un capítulo muy interesante del libro es acerca de la informalidad en nuestra economía, que fue una de las razones por la que la cuarentena no funcionó como debiera. Aquí la gente que no trabaja, no come.

¿Debido a que esta pandemia presenta nuevos escenarios les habrá quedado muchas temas por desarrollar en el libro?

Le cuento en primicia que estamos trabajando ya en el segundo tomo de “COVID-19 y Sociedad..”.En el libro que viene abordamos otros aspectos, como por ejemplo los procesos electorales en pandemia, las licitaciones éticas de vacunas, el retroceso en el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Por la pandemia ahora se usan más bolsas, mascarillas, guantes que se deben descartar y son agentes de contaminación. Hay mucho por estudiar analizar y lo estamos haciendo.

ARÍSTIDES VARA-HORNA

Psicólogo. Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP. Maestro en Administración y Gerencia Social. Doctor en Educación. Especialista en investigación social.