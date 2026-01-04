El Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, elevó una plegaria especial durante la misa dominical en la Catedral de Lima por la crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez. El prelado instó a que las decisiones políticas respondan al bienestar colectivo por encima de agendas individuales.​

“Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares”, exhortó.

Desde su púlpito, el religioso subrayó que cualquier resolución debe respetar la dignidad de las personas y priorizar a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica y social. Su homilía tuvo como tema central humanizar el conflicto geopolítico regional.​

Castillo también aprovechó la misa, para evocar momentos en que Venezuela extendió su apoyo solidario al Perú durante circunstancias adversas, apelando a la gratitud recíproca entre ambos pueblos. Este gesto histórico reforzó su mensaje de fraternidad latinoamericana.​

Finalmente, el Arzobispo enfatizó la urgencia de soluciones enmarcadas en unidad nacional, paz social y verdadera justicia. Con tono sereno, su intervención pastoral pretendió ofrecer esperanza frente a la incertidumbre que genera el vacío de poder en la nación caribeña.