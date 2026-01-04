El Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, elevó una plegaria especial durante la misa dominical en la Catedral de Lima por la crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez. El prelado instó a que las decisiones políticas respondan al bienestar colectivo por encima de agendas individuales.
“Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares”, exhortó.
Desde su púlpito, el religioso subrayó que cualquier resolución debe respetar la dignidad de las personas y priorizar a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica y social. Su homilía tuvo como tema central humanizar el conflicto geopolítico regional.
Castillo también aprovechó la misa, para evocar momentos en que Venezuela extendió su apoyo solidario al Perú durante circunstancias adversas, apelando a la gratitud recíproca entre ambos pueblos. Este gesto histórico reforzó su mensaje de fraternidad latinoamericana.
Finalmente, el Arzobispo enfatizó la urgencia de soluciones enmarcadas en unidad nacional, paz social y verdadera justicia. Con tono sereno, su intervención pastoral pretendió ofrecer esperanza frente a la incertidumbre que genera el vacío de poder en la nación caribeña.