La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú informó que el Ministerio de Energía y Minas ha declarado en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional hasta el 14 de marzo. Según el gremio, la decisión se tomó a raíz de un incidente en una estación de válvulas del sistema de transporte ubicado en Cusco.

Según el pronunciamiento, el incidente afectó la capacidad de transporte y distribución del gas natural, provocando un impacto a nivel nacional. La declaratoria de emergencia fue oficializada mediante resolución del Ministerio de Energía y Minas, tal como se detalla en el documento difundido.

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú indicó que, durante el periodo de emergencia, se dará prioridad al abastecimiento de gas natural para el mercado interno. Además, advirtió que se impondrán restricciones temporales de manera simultánea a los usuarios industriales y eléctricos.

El Ministerio de Energía y Minas estableció que, mientras se normaliza el servicio, podrían implementarse restricciones en el suministro para ciertos sectores. Según el comunicado, estas medidas tienen como objetivo gestionar la disponibilidad del gas natural tras el siniestro ocurrido en Cusco.

La empresa concesionaria de distribución indicó que se está aplicando un esquema de priorización. Según detalló, se asegura el suministro a los consumidores residenciales, comerciales y al transporte público masivo de pasajeros que dependen exclusivamente del GNV como combustible.

En ese contexto, se aclaró que otros tipos de vehículos no están contemplados dentro de esta priorización. La medida busca garantizar el abastecimiento en los sectores considerados esenciales durante el periodo de emergencia.