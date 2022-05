Augusto Thorndike no anda con medias tintas y mucho menos en estos tiempos difíciles, en los que considera que un periodista debe decir la verdad y no quedarse callado ante un presidente y su gabinete que está generando una severa crisis en el país. Por eso, desde el pasado domingo, conduce el renovado “Contracorriente, el Dominical de Willax”, que bajo la dirección de Carlos Paredes busca competir de igual a igual con los espacios estelares dominicales de la televisión que siempre guardan sus primicias para el fin de semana.

“El canal va creciendo y de lunes a viernes ya se ha consolidado el prime time con espacios de opinión política y noticias. Con esa confianza que le ha dado a la empresa estar muy bien posicionados en los sectores A, B, y C se tomó la decisión de consolidar el fin de semana. En el aspecto del entretenimiento ya se están presentando buenas propuestas y en el horario estelar del domingo a las 8, que es un escenario muy complicado, se tenía que hacer una apuesta mayor para Contracorriente, que comprende una configuración de un equipo más grande que incluye reporteros, camarógrafos, editores y a un director del calibre de Carlos Paredes”, dice Thorndike.

En tiempos de competencia hay que apelar a una buena investigación y destapes...

Sí, y nosotros tenemos un sello que nos distingue de los demás, tenemos una forma de aterrizar nuestro punto de vista. Creemos que hay que ser claros en estas circunstancias tan complejas, y bueno, también somos un canal nuevo que se adapta con más facilidad a los nuevos medios que de repente otros proyectos tradicionales.

¿Consideras que hay medios televisivos tibios a la hora de informar sobre esta crisis política que estamos atravesando?

La objetividad siempre se tiene que dar, el rigor periodístico tiene que existir y que exige contrastar con fuentes y asegurarse de que los hechos estén bien, que la investigación sea la correcta, y que no haya ningún error o información equivocada.

Entonces en ese aspecto sí muchos coincidimos, pero ante la evidencia de incorrecciones y potencial corrupción que se está demostrando no puedes tener una postura neutral, tienes que llamar a las cosas por su nombre.

Y hay que denunciarlo en todas sus formas...

Hay que respetar los principios rectores de todos los medios de comunicación que es defender las instituciones democráticas, que ahora están bajo asalto, entonces hay que cumplir con los códigos de ética más elementales de un periodista, tener una postura clara y contundente cuando vemos toda esta mugre que emana del poder en palacio. Es increíble lo que estamos presenciando y con cada vez más pruebas que hay una organización criminal instalada en Palacio de Gobierno.

Las redes y plataformas que difunden noticias falsas exigen a los programas de señal abierta mucha rigurosidad...

Nos han querido chantar desde los que se ven afectados por el punto de vista de nuestras investigaciones, como si nosotros fuéramos parte de esa corriente de información falsa y es mentira, todos los medios pueden, digamos, tener algún desliz y luego rectificar. Nosotros también podríamos resaltar los errores de nuestros colegas, pero es inoportuno y además de mal gusto, las redes sociales sí no tienen ningún filtro, porque carecen de un trabajo periodístico formal, no tienen una formación y no saben cómo manejar los hechos. No cualquiera puede ser un reportero solo por tener un celular en la mano.

¿Cómo crees que hoy un periodista pueda mantener su credibilidad y su imagen ante la opinión pública?

Bueno, yo creo que un error es tratar de que quedar bien con todo el mundo so pretexto de la objetividad, de ser neutrales que finalmente no define una postura clara respecto de acontecimientos que, a veces es necesario condenar. La corrupción hay que condenarla, un hecho que evidencia una incorrección de un alto funcionario hay que condenarlo con vehemencia y con severidad, y mucho más en el contexto que estamos viviendo. Creo que un error de un comunicador es no ser claro respecto de la verdadera amenaza que hay en contra de nuestra democracia. A nosotros nos decían locos exagerados, no hemos cumplido un año y miren todo lo que está pasando, tal cual como se advirtió desde la pantalla de Willax, y por eso ahora la gente confía en nosotros.

Augusto Thorndike

El hijo del periodista Guillermo Thorndike se inició desde adolescente en el periodismo junto a su mítico padre. Su carrera en el periodismo lo ha llevado a trabajar en los principales canales de televisión.

