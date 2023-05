El Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) casi no se toca en La Libertad, aun cuando desde el Gobierno Central declararon en estado de emergencia a 39 distritos en 11 provincias de la región. Hay siete municipios distritales de Trujillo que no han ejecutado ni un sol, y el Gobierno Regional de La Libertad marcha con un avance del 3.0% de su asignación de 57′982,897 soles.

VER MÁS: Declaran en emergencia a 39 distritos de La Libertad afectados por las lluvias intensas

La información es pública y se actualiza diariamente en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Muy poca reacción

Con el Fondes se tendrían que priorizar los proyectos de inversión e inversiones que no constituyen proyectos, incluyendo a la elaboración de expedientes técnicos y actividades, para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Así de claro lo define el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las municipalidades que han usado más recursos durante este año son las de El Porvenir y Víctor Larco, que tienen el 33.3% y 32.9% de avance, respectivamente.

Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Trujillo, de la asignación presupuestal que asciende a 43′723,342 soles, avanzó con el 4.2%. Estas tres jurisdicciones son afectadas por las activaciones de la quebrada de San Ildefonso.

El distrito de Huanchaco es golpeado por la quebrada El León, mientras que el distrito de Laredo por varias quebradas, entre ellas, la de San Carlos. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, demuestra que las municipalidades de ambos distritos no han tocado nada del Fondes.

“Quizá es principalmente porque no han tenido buena capacidad de reacción y levantamiento de información y lo otro es porque presuponen que realmente lo que más afecta es la quebrada San Ildefonso y la quebrada El León y otras quebradas no le toman mucha importancia, creen que no va a pasar mucho o que de pasar no ameritaría un esfuerzo adicional por contenerlo”, precisó el economista y analista Nicolas Fuentes Mas.

Situación real

La historia se repite. Hay un desastre anunciado y urge más capacidad y dejar de lado la etapa de aprendizaje, según lo han advertido especialistas.

El Gobierno Regional de La Libertad (3.0% de avance en ejecución), liderado por César Acuña Peralta, está relegada por las regiones de Tumbes (22.6%) y Piura (12.2%), también azotadas por las lluvias intensas de marzo y desbordes de ríos .

“Es criticable, no en el sentido de que no quieran hacer nada, sino de que cuando tienen que actuar, lo hacen tarde. El momento de recolectar información óptima ya pasó, ahora pueden recolectar información, pero no va a ser la misma en cuanto impacto de hace un día o hace una semana después del desastre”, añadió Fuentes.