El inicio del Año Escolar 2023 evidenció que un gran número de colegios en la región de Ayacucho no cumplen con los requisitos en infraestructura para garantizar clases seguras. Es así que el director de la UGEL Paucar del Sara Sara, Juan Celestino Huachaca Collao, informó que alrededor del 80% de las instituciones educativas en la provincia se hallan en pésimas condiciones y un 30% está en situación de riesgo y necesita la intervención de las autoridades de manera urgente puesto que pone en peligro a los estudiantes de los tres niveles educativos.

“Lamentablemente el 80 % de las 105 instituciones educativas de la provincia de Paucar del Sara Sara se encuentran en pésimas condiciones y el 30% está en condiciones de riesgo debido a que tienen años de funcionamiento con material de adobe y hay reportes de los directores que sus instituciones ya no dan para más. Estas instituciones poseen años de antigüedad. Son antipedagógicos, son de adobe. Hay bastante carencia en cuanto a infraestructura educativa en la provincia”, declaró.

De acuerdo con el director de la UGEL, el mayor índice de precariedad en infraestructura educativa se reportó en los distritos de Lampa, Colta y Marcabamba y sus respectivos anexos donde pese a las exigencias a las autoridades correspondientes las instituciones continúan en estado crítico.

“A la fecha no hemos tenido la intervención del gobierno nacional, ya son buenos años que el gobierno nacional no pone su mirada en nuestra provincia y la última intervención fue en el periodo del expresidente Ollanta Humala. A nivel regional hemos sido atendidos en los niveles de inicial y secundaria y a nivel local, por el tema de su presupuesto limitado, casi no se ha tenido su intervención salvo algunos casos en el distrito de Oyolo, pero propiamente sobre la construcción de una nueva infraestructura no hemos tenido el apoyo”, manifestó.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, la autoridad educativa remarcó que es fundamental que las autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y locales adopten medidas urgentes y destinen presupuesto necesario para reducir la brecha en infraestructura educativa a fin de atender las demandas de la población estudiantil.

“Invoco a las autoridades nacionales y regionales a dar una mirada a nuestra provincia. Somos la provincia más alejada de la capital de la región y eso hace que las atenciones solo se prioricen en esa zona o donde hay más población. Sin embargo, no por ser provincia pequeña significa que no tengamos necesidades. Se debe considerar a Paucar del Sara Sara con algún tipo de proyecto o distribuir de manera proporcional los presupuestos para que todos seamos atendidos”, precisó.