Las reuniones familiares de Navidad o fiestas clandestinas de Año Nuevo, empiezan a pasar factura en la salud de la ciudadanía y, sobre todo, en los más jóvenes, que mostraron las conductas menos responsables.

José Miguel Espinoza, médico asistente del Hospital Nacional Alberto Sabogal, señaló que en las últimas semanas, pacientes con edades entre 45 y 55 años, e incluso de 23 años, están ingresando a las salas UCI para ser intubados a causa del mortal COVID-19.

CAUSAS. Espinoza señaló que los pacientes son más jóvenes debido al relajamiento de las medidas de bioseguridad, y que los ciudadanos que debían ser intubados eran en su gran mayoría, adultos mayores entre 65 y 70 años.

“Se intuba a quienes sufren insuficiencia respiratoria severa, es decir cuya saturación de oxígeno es demasiado baja y no satisface las necesidades del organismo; pese a que usan todos los músculos para hacerlo, no consiguen lo requerido”, explicó.

En tanto, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, confirmó a Correo que este fenómeno se debe a las reuniones de Navidad y, sobre todo, las fiestas de Año Nuevo, cuando miles de ciudadanos descuidaron totalmente las medidas sanitarias. “La mejor vacuna es la responsabilidad”, recalcó.

Tendencias. En esta línea, el director de Mat Lab Perú, Marco Loret de Mola, dijo a este diario que el crecimiento del número de hospitalizaciones y la necesidad de camas UCI viene desde las fiestas y “es sólido”, por lo que la próxima semana “deberíamos tener un panorama no tan positivo”.

El científico en Computación de OpenCovid Perú, Ragi Burhum, confirmó que el Perú está viviendo un aumento consistente en la cantidad de casos COVID-19. “Es una línea que ha estado subiendo día a día. Las fiestas contribuyeron al incremento en las cifras”, dijo el experto en entrevista con TV Perú Noticias.

No obstante, el especialista explicó que la cantidad de muertes diarias por el nuevo coronavirus ha sido consistente. “Alrededor del 30 de noviembre hemos estado viendo esa subida lineal y consistente, no es la misma empinada que tuvimos alrededor de abril del año pasado, que fue muy radical”, afirmó. Pidió a la ciudadanía no descuidar las medidas de bioseguridad.