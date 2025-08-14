El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso hoy en circulación una moneda de plata alusiva al centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata, en Tacna, al territorio peruano. La emisión será limitada a 5,000 unidades y la moneda será de curso legal, circulando de forma simultánea con las actuales.

De acuerdo con la Circular Nº 0014-2025-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano, la moneda tiene un valor nominal de S/ 1, está hecha en plata 0.925, pesa una onza troy, mide 37 milímetros de diámetro, presenta canto estriado y calidad proof.

En el reverso, la pieza muestra la actual plaza de la ciudad de Tarata, donde se ubica la iglesia de San Benedicto, y en segundo plano, la andenería aún en uso. En la parte superior figura la inscripción “Reincorporación de Tarata al Perú” y el periodo conmemorado “1925-2025”.

En el anverso, se aprecia el Escudo de Armas del Perú, la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación (2025) y la denominación “Un Sol”.

Esta emisión forma parte de las iniciativas del BCR para promover la cultura numismática y rendir homenaje a hechos históricos relevantes para el país. La reincorporación de Tarata, ocurrida en 1925 tras el Tratado de Lima, marcó un momento clave en la recuperación territorial de la provincia luego de permanecer bajo administración chilena desde la Guerra del Pacífico.