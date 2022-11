Brisa nació el 7 de julio y desde entonces está luchando por su vida. A Rocío Escobedo, madre de Brisa, le practicaron una cesárea de emergencia a la semana 35. Su primogénita nació con sufrimiento fetal agudo, presentando hematoquecia en varias ocasiones y distensión abdominal por lo que tuvo que ser intervenida al día siguiente de su nacimiento. Le realizaron una laparotomía exploratoria y hallaron que gran parte del intestino delgado estaba necrosado.

En la operación se identificó “un vólvulo de intestino medio con 3 vueltas antihorario con necrosis amplia desde un centímetro del ángulo de Treiz hasta 5 centímetros de la válvula íleo cecal, por lo que le realizaron la resección de toda esa parte del intestino delgado necrosada , quedando únicamente el duodeno, 1 centímetro de yeyuno y 5 centímetros de íleon. Desde el 11 de julio de 2022 viene recibiendo alimentación parenteral total (NPT prolongado)”, según cuentan los padres. Brisa tiene Síndrome de Intestino Ultracorto

Brisa ha pasado por dos operaciones

El pasado 13 de setiembre, la menor pasó por una segunda operación de emergencia debido a que estaba con el abdomen nuevamente distendido y la radiografía mostraba aire fuera del intestino. Esta perforación del intestino fue causada por una anemia severa de 5 Hgb que no fue tratada oportunamente y una infección generalizada con PCR 24 que no fue tratada adecuadamente. Debido a esto, le fueron resecados los 5 cm de yeyuno que le llegó a crecer en el lapso de sus dos meses de vida.

En la actualidad, Brisa está internada en el Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en Lima.

Tanto los médicos de la clínica donde nació (Clínica San Judas Tadeo) como los especialistas del Hospital Edgardo Rebagliati mencionan que su estado es estacionario, su caso es crónico y su pronóstico es reservado .

Madre de Brisa cuenta su caso

Costoso tratamiento

En el Perú, dada la complejidad del cuadro clínico de Brisa, y a pesar de encontrarse internada en una de las instituciones más especializadas para tratar casos de Síndrome de Intestino Corto, los médicos no le dan esperanza de vida. Por parte de EsSalud, según cuentan los padres, no pueden financiar el tratamiento de la menor en el extranjero, al ver la vía del trasplante de intestino delgado como la única posibilidad de tratamiento y este tipo operación no se realiza en el Perú.

Los padres de Brisa se han presentado a diversas instituciones y hospitales en el extranjero, logrando que el Hospital Johns Hopkins Medicine International en Florida – USA pueda iniciar su tratamiento de rehabilitación intestinal, sin embargo el presupuesto para su tratamiento por los tres primeros meses de US$ 2,728,276.80 .

Cualquier donación y apoyo por este medio: https://www.gofundme.com/f/2af599-help-brisa-to-live-ayudemos-a-brisa-a-vivir

