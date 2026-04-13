Según el boca de urna, la regiones del sur votaron así. Foto: Captura de pantalla.
Según el boca de urna, la regiones del sur votaron así. Foto: Captura de pantalla.

Los resultados del boca de urna elaborada por Datum para las Elecciones Generales 2026 revelan un sur del país profundamente fragmentado, donde el voto se dispersó entre múltiples candidatos y ninguno logró una ventaja contundente en la región.

Estos resultados en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Cusco reflejarían una característica común: el voto está repartido entre numerosos candidatos con porcentajes bajos para todos y una categoría de “otros” que en varios casos supera el 20% y hasta el 36%.

AREQUIPA

En la Ciudad Blanca, Jorge Nieto encabezó la encuesta con un 20.4%, seguido de Rafael López Aliaga con 13.1%, Ricardo Belmont con 10.8% y López Chau con 10.8%.

En la lista sigue Keiko Fujimori con 8.5%, Carlos Álvarez con 8.1%, Roberto Sánchez con 6.4% y otros con 21.9%.

PUNO

En la región del altiplano, Sánchez lideró con 21.0%, seguido de Belmont con 17.4%, Alfonso López Chau con 13.2% y Yonhy Lescano con 10.2%.

Por otro lado, Keiko Fujimori sacó 5.1%, Ronald Atencio con 4.4%, Jorge Nieto con 3.9%, y otros con 24.8%.

TACNA

En la región fronteriza, Belmont encabezó el boca de urna con 16.5%, seguido de Nieto con 11.8%, López Chau con 10.8% y Fujimori con 9.2%.

Por otro lado, Sánchez llegó con 8.8%, López Aliaga con 7.7%, Carlos Álvarez con 7.3% y otros con 27.9%.

MOQUEGUA

En la región del sur profundo se registraron dos tendencias. En un primer corte, Nieto lideró la encuesta con 11.9%, seguido de López Chau con 10.3%, Fujimori con 9.0% y Sánchez con 8.9%.

Por su parte, López Aliaga con 8.1%, Belmont con 7.7%, Mario Vizcarra con 7.5% y otros con 36.6%.

CUSCO

En la ciudad imperial, Sánchez encabeza la lista con 22.5%, seguido por López Chau con 15.7%, Belmont con 15.5%, Jorge Nieto con 9.8%. Luego, Fujimori con 7.1%, López Aliaga con 6.0%, Carlos Espá con 3.2% y otros con 20.2%.

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