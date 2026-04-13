Los resultados del boca de urna elaborada por Datum para las Elecciones Generales 2026 revelan un sur del país profundamente fragmentado, donde el voto se dispersó entre múltiples candidatos y ninguno logró una ventaja contundente en la región.

Estos resultados en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Cusco reflejarían una característica común: el voto está repartido entre numerosos candidatos con porcentajes bajos para todos y una categoría de “otros” que en varios casos supera el 20% y hasta el 36%.

AREQUIPA

En la Ciudad Blanca, Jorge Nieto encabezó la encuesta con un 20.4%, seguido de Rafael López Aliaga con 13.1%, Ricardo Belmont con 10.8% y López Chau con 10.8%.

En la lista sigue Keiko Fujimori con 8.5%, Carlos Álvarez con 8.1%, Roberto Sánchez con 6.4% y otros con 21.9%.

PUNO

En la región del altiplano, Sánchez lideró con 21.0%, seguido de Belmont con 17.4%, Alfonso López Chau con 13.2% y Yonhy Lescano con 10.2%.

Por otro lado, Keiko Fujimori sacó 5.1%, Ronald Atencio con 4.4%, Jorge Nieto con 3.9%, y otros con 24.8%.

TACNA

En la región fronteriza, Belmont encabezó el boca de urna con 16.5%, seguido de Nieto con 11.8%, López Chau con 10.8% y Fujimori con 9.2%.

Por otro lado, Sánchez llegó con 8.8%, López Aliaga con 7.7%, Carlos Álvarez con 7.3% y otros con 27.9%.

MOQUEGUA

En la región del sur profundo se registraron dos tendencias. En un primer corte, Nieto lideró la encuesta con 11.9%, seguido de López Chau con 10.3%, Fujimori con 9.0% y Sánchez con 8.9%.

Por su parte, López Aliaga con 8.1%, Belmont con 7.7%, Mario Vizcarra con 7.5% y otros con 36.6%.

CUSCO

En la ciudad imperial, Sánchez encabeza la lista con 22.5%, seguido por López Chau con 15.7%, Belmont con 15.5%, Jorge Nieto con 9.8%. Luego, Fujimori con 7.1%, López Aliaga con 6.0%, Carlos Espá con 3.2% y otros con 20.2%.