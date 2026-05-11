El Gobierno de Bolivia puso en marcha un plan de traslado humanitario para atender a ciudadanos peruanos que quedaron varados en su territorio debido a bloqueos de carreteras. La medida contempla el uso de aeronaves militares para facilitar su retorno hacia el sur del Perú.

El operativo se ejecuta desde este lunes 11 de mayo mediante unidades de la Fuerza Aérea Boliviana. Las rutas establecidas conectan las ciudades de La Paz y Oruro con Juliaca, en la región Puno.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, la decisión forma parte de acciones coordinadas con entidades diplomáticas. El objetivo es facilitar el retorno de las personas afectadas por la interrupción del tránsito terrestre.

Coordinación diplomática

Las autoridades bolivianas señalaron que el operativo se desarrolla en articulación con el Consulado General del Perú en La Paz. Esta coordinación permitió organizar la logística para la evacuación de los ciudadanos.

En ese contexto, el Estado boliviano dispuso el uso de aeronaves para el traslado de los afectados. El despliegue busca atender la situación generada por las movilizaciones que afectan diversas rutas del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proceso se realiza con apoyo de personal consular peruano. Las labores incluyen asistencia a los ciudadanos que permanecen en distintas ciudades.

Peruanos permanecían varados en Bolivia

La Cancillería del Perú informó que más de 400 ciudadanos peruanos quedaron imposibilitados de regresar debido al cierre de carreteras. La cifra incluye a 405 personas afectadas por la interrupción de rutas terrestres.

Entre los grupos perjudicados se encuentran delegaciones escolares provenientes de Cusco, Arequipa y Puno. Estos estudiantes viajaron acompañados de docentes, directivos y padres de familia.

Representantes de una de las instituciones educativas señalaron que varios alumnos permanecían en ciudades como La Paz y Oruro. La situación se prolongó por la falta de conexión vial entre regiones.

Las autoridades consulares continuaron realizando gestiones para atender a los grupos varados. Estas acciones incluyeron coordinación directa con las familias y apoyo logístico en las ciudades de permanencia.

El operativo aéreo se mantendrá activo mientras continúen las restricciones en las vías terrestres. Las autoridades no han precisado una fecha de cierre del proceso de evacuación.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Cusco, estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias se encuentran varados en Bolivia por el paro de transportistas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/kbXGdtoIPj — Exitosa Noticias (@exitosape) May 9, 2026