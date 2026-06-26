En un acto de solidaridad internacional, Perú ha enviado un grupo de 40 bomberos especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela. Esta acción se produce después de que el país caribeño fuera azotado por una serie de terremotos que han causado daños a gran escala, que han dejado a muchas comunidades en una situación de emergencia.
El equipo peruano está compuesto por profesionales altamente capacitados en diversas áreas de rescate y salvamento. Estos especialistas tienen experiencia en rescate en estructuras colapsadas, utilizando tecnología y técnicas especializadas para localizar y liberar a personas atrapadas.
Los voluntarios peruanos también fueron altamente capacitados en búsqueda y salvamento en espacios confinados, entrenados para operar en condiciones difíciles y peligrosas, así como para brindar atención médica de emergencia, proporcionando primeros auxilios y cuidado médico básico a las víctimas excarceladas.
La decisión de enviar a estos expertos forma parte de un esfuerzo de cooperación internacional para ofrecer asistencia a Venezuela en momentos de necesidad. Además de los bomberos, se ha enviado equipo especializado que incluye: herramientas para corte y levantamiento, equipos de comunicación de emergencia, suministros médicos básicos, entre otros.
“Perú está siendo bien representado, hoy, 40 bomberos hombres y mujeres viajan a Venezuela con una misión sagrada: salvar vidas; Perú se pone de pie para brindar auxilio sin fronteras, ustedes no van a improvisar, van a demostrar toda la experiencia que tienen, Dios los bendiga”, citó el ministro del Interior Juan Zapata al momento de despedir a los voluntarios en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.
CATÁSTROFE INTERNACIONAL
Los recientes terremotos en Venezuela han dejado miles de familias sin hogar y han afectado infraestructuras críticas, es por ello que la intervención de equipos de rescate internacionales es crucial para apoyar las operaciones locales y mejorar las posibilidades de encontrar y salvar a personas atrapadas.
El gesto de Perú se suma a los esfuerzos de otros países de la región que también han ofrecido ayuda. La colaboración y solidaridad entre naciones latinoamericanas es fundamental para enfrentar desastres naturales y trabajar juntos hacia la recuperación y reconstrucción.
En total son más de 40 bomberos peruanos que partieron hacia la zona de emergencia en Venezuela, los acompaña también una unidad canina de búsqueda y rescate ‘Kayra’, entrenada para colaborar en las acciones de los hombres de rojo.
ZONAS CRÍTICAS DONDE TRABAJARÁN LOS BOMBEROS PERUANOS
Residencias Mariola y Maribel
Residencias Gran Terraza
Residencias Breogan
Residencias Caribe
Residencias La Trinidad
Edificio Dist. Rosanday
Edificio Costa Brava
Residencia Llona
Miramar
Rocapark
Residencias La Mar Suites
Edificio Oasis Beach
Edificio Parque Caraballeda
Residencias Coral Beach
Edificio Albatros
Hotel Eduard’s
Residencia Los Corales
Rita Sol Palace
Edificio Punta Brisas
Residencias Ritasol Palace
Edificio La Gabarra
Pez Vela
Residencias Vistamar
Mariana grande
Mariana mar
SUMA
Misión vivienda los cocos
Mariola (macuto)
Bloque 3 de La Páez
Caribe (los cocos)
Tahiti (caraballeda)
Hotel edwars
Los delfines
Bello Horizonte (playa grande)
La llovizna (playa grande)
Costa brava
UrbHugo chavez
Coral Bella
Res Club de playa (macuto)
Las palmas
Costa brava
Bucanero
La estrella
Albatroz
Canes (catia la mar)
DATO:
- Los bomberos USAR (Urban Search And Rescue), forman parte de equipos o brigadas de élite altamente capacitadas para localizar, estabilizar y extraer víctimas que han quedado atrapadas en estructuras colapsadas, espacios confinados o escombros debido a desastres como terremotos, explosiones o deslaves.