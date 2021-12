El programa de Beto Ortiz reveló que la bailarina Brenda Carvalho fue quien animó la fiesta infantil de la hija menor del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, esta fiesta por los siete años de la pequeña se realizó el pasado 27 de octubre en Palacio de Gobierno.

“No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí él participó, saludó a todos. Yo ya entré de frente con Alondrita y me quedé con ella un ratito (...) No me soltaba la mano, estaba muy emocionada, estaba muy feliz, fue algo muy sencillo”, comentó la brasileña ante las cámaras de ‘Beto a saber’.

Asimismo, según el informe del programa periodístico, el show infantil de Brenda Carvalho no baja de los ocho mil soles por hora.

“Me dijeron que era solamente para hacer algo presencial, me fui un ratito, estaba de pulpo porque el tema era... a ella le encantaba La Sirenita”, agregó Brenda Carvalho.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la exparticipante de ‘Reinas del Show’ reveló que fue la asesora empresarial Karelim López la encargada de coordinar su presencia en la fiesta de la niña.

“Hablé con ella dos veces por el tema de la coordinación, ella me agradeció, gracias por ir, ahí me enteré que fue ella quien hizo la conexión”, sostuvo Carvalho.