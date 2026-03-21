Un accidente de tránsito se registró en la carretera La Oroya-Jauja, donde un bus que trasladaba a integrantes de una agrupación musical terminó en el río Mantaro tras un despiste. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 50, en el sector El Rosario-Curicaca.

La unidad transportaba a miembros de la banda Show Selección Huanri de Huaraz, quienes se dirigían hacia la ciudad de Jauja para cumplir con presentaciones artísticas, según la información disponible.

El reporte preliminar confirmó el fallecimiento de una persona identificada como Oriol Trujillo Vargas, músico natural de Challhuayaco, distrito de San Marcos.

Asimismo, el accidente dejó varios heridos, quienes fueron evacuados a centros de salud de Jauja para recibir atención médica. En tanto, las autoridades continúan con las diligencias en la zona para determinar las causas del despiste y la caída del vehículo al río.