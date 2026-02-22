La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial dispuso desde este sábado la suspensión temporal de las operaciones aéreas en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry, ubicado en la provincia de Jaén, región Cajamarca. El cierre, que se extenderá por un período de 30 días, obedece a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo en las instalaciones del terminal.

Las intervenciones abarcan tres áreas críticas del aeropuerto: la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves. Todas las labores se desarrollan bajo la supervisión permanente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en estricto cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

La decisión se sustenta en la Resolución Ministerial N.° 071-2026-MTC/01.02, mediante la cual se declaró en emergencia el servicio de transporte aéreo en el terminal jaenense. Dicha declaratoria permitió dar inicio a la limpieza de los drenajes superficiales y culminar el proceso de ingeniería de diseño para la implementación de subdrenajes en las zonas con mayores niveles de filtración de agua en el campo de vuelo.

Motivos

En su comunicado oficial, la entidad explicó que la suspensión responde a criterios técnicos y de seguridad que no admiten postergación. La corporación destacó además la relevancia estratégica del terminal para la conectividad y el desarrollo de la región.

La institución señaló que la medida busca “garantizar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones a largo plazo”, considerando la importancia que tiene el aeropuerto para “el desarrollo económico, social y familiar” de la mencionada provincia y región.

Finalmente, la compañía se dirigió a los usuarios y ciudadanía en general con un mensaje de tranquilidad.

“La corporación agradece profundamente la comprensión de la ciudadanía durante este periodo y reitera su compromiso de trabajar con responsabilidad y dedicación para restablecer los vuelos en el más breve plazo posible, una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes”, sostuvo Corpac.