Con cargas explosivas, la Policía Nacional destruyó maquinaria pesada, campamentos y equipamiento logístico utilizado por la minería ilegal en la provincia de Hualgayoc. La acción se desarrolló en los sectores de Sinchao y El Tingo, como parte del operativo Sierra-Norte 2025.

Las excavadoras que eran empleadas para la construcción de socavones fueron dinamitadas en el lugar, al igual que estructuras metálicas y sistemas de procesamiento de minerales que sostenían la actividad clandestina, según informó América Noticias.

Pérdidas millonarias para redes criminales

La Policía de Medio Ambiente informó que el golpe económico contra estas organizaciones supera los S/ 200 millones. La intervención se realizó de manera coordinada, con protocolos de seguridad y sin enfrentamientos con los operadores ilegales.

El operativo forma parte de una estrategia para frenar el avance de la minería ilegal, una actividad que afecta el ecosistema y alimenta economías criminales vinculadas a lavado de activos y otros delitos.

Sinchao y El Tingo son áreas que registran alta presencia de minería ilegal desde hace varios años. La destrucción de la infraestructura busca frenar la expansión de los campamentos y recuperar el control territorial en la provincia de Hualgayoc.

Más operativos en camino

Entre los bienes eliminados se encuentran:

Excavadoras usadas para excavación profunda

Equipos de separación y procesamiento de minerales

Campamentos clandestinos y estructuras de soporte

Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán en el norte del país como parte del plan nacional contra la minería ilegal.