La ciudad de Cajamarca se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: el Carnaval de Cajamarca, una festividad que durante febrero transforma calles y barrios en escenarios de comparsas, música y yunzas, atrayendo a miles de visitantes nacionales.

Para la edición 2026, los alojamientos de la región están habilitados para recibir a más de 80 mil turistas, de acuerdo con estimaciones del sector turístico regional, lo que confirma al carnaval como uno de los principales motores del turismo en el norte andino.

Impacto en el turismo interno

Durante varias semanas, el carnaval se vive intensamente en distintos puntos de la ciudad, impulsando el movimiento económico y el turismo interno. Visitantes de diversas regiones del país llegan atraídos por las tradiciones, la gastronomía y la identidad cultural cajamarquina.

Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus, destacó la importancia de estas festividades para el desplazamiento interno de viajeros.

“Las festividades tradicionales generan un movimiento importante dentro del país y el Carnaval de Cajamarca es un claro ejemplo. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a destinos con identidad y legado cultural, acompañando a los viajeros con un servicio seguro”, señaló.

Más que carnaval: atractivos para extender la estadía

Además de las celebraciones, muchos turistas aprovechan su visita para conocer los atractivos culturales y naturales que rodean la ciudad, lo que permite extender la estadía y diversificar la experiencia de viaje.

Baños del Inca

Ubicados a pocos minutos del centro de Cajamarca, los Baños del Inca son uno de los destinos más concurridos durante el carnaval. Sus aguas termales de origen prehispánico, que superan los 70 °C, ofrecen un espacio de descanso ideal tras las actividades festivas.

Cumbemayo

A unos 20 kilómetros de la ciudad se encuentra Cumbemayo, uno de los circuitos turísticos más visitados. El recorrido combina caminatas entre formaciones rocosas y la visita a antiguos canales hidráulicos tallados en piedra, considerados obras clave de la ingeniería prehispánica.

Granja Porcón

Otra alternativa es la Granja Porcón, un ejemplo de turismo rural comunitario. Los visitantes pueden recorrer bosques reforestados, observar aves y conocer de cerca la vida cotidiana de la comunidad.

Conectividad terrestre durante el carnaval

La llegada de visitantes se ve reforzada por la conectividad terrestre con distintas ciudades del país. Movil Bus ofrece servicios directos a Cajamarca desde Lima, partiendo de sus terminales en Nicolás Arriola (La Victoria) y Tomás Valle (San Martín de Porres), facilitando el traslado de quienes viajan por el carnaval y otras actividades de temporada.