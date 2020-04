Escrito por Juan Hidalgo y Erik Rivera

Una postal es recurrente en los hospitales del país: decenas de personas se acercan a estos centros de salud aquejados por síntomas que asocian al COVID-19, una posibilidad que aterra a cualquiera. Pero tan grande como el temor a ser una cifra más en la epidemia es la incertidumbre que ahora angustia a miles -acaso a millones- de no saber si se recibirá toda la atención médica que se requiera.

¿Dónde están las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles para pacientes del nuevo coronavirus? Esta es una de las preguntas más recurrentes de estos días, formulada incluso en las conferencias de prensa de Palacio de Gobierno, pese a lo cual ha quedado sin respuesta. Hasta ahora.

Luego de que la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva afirmara que ya no queda más espacios en las UCI de los hospitales de Lima, Correo busco con insistencia tal información y la obtuvo.

CAMAS DEL GOBIERNO

De acuerdo con el Aplicativo para Gestión de Camas de Hospitalización y UCI a Nivel Nacional, que maneja el Ministerio de Salud (Minsa) y el Comando COVID-19, en la capital y el Primer Puerto había ayer -a las 5:00 a.m., hora en el que se hace uno de los dos cortes diarios para recoger información- 49 camas UCI disponibles para los infectados de la pandemia. Otras 431 estaba ocupadas.

De las libres, en el aparato estatal, léase los nosocomios del Minsa, Essalud, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), solo hay disponibles 28 camas en Lima y Callao.

Las otras 21 pertenecen a clínicas, que hoy por hoy constituyen un importante puntal en el sistema de salud, pues representan el 43% de la oferta disponible a la fecha.

Tal como lo había asegurado a este diario el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, en los hospitales más importantes de Lima y Callao no hay más espacio en las UCI para infectados del COVID-19, a excepción del Guillermo Almenara y el Emergencias Grau (ambos de Essalud), que hasta ayer solo tenían un cupo cada uno para recibir a pacientes graves con coronavirus que requieran un ventilador mecánico.

Otros cuatro nosocomios del Minsa (el de Emergencia de Ate, el Sergio Bernales y los institutos de Salud del Niño y de Enfermedades Neoplásicas) tenían espacio para 14 pacientes más. Solo eso.

Cinco clínicas de Lima y una del Callao se suman a esta breve lista (ver infografía).

Según el citado aplicativo, en todo el país hay 726 camas UCI con ventiladores mecánicos (480 en la metrópoli y el Primer Puerto), de las cuales 545 están ocupadas. En el interior del país, las libres sumaban ayer 132, mientras que 114 estaban llenas.

PERSPECTIVA

Sobre el tema, Correo conversó con Frank Britto, miembro del Comando COVID-19, quien destacó que esta información evidencia que aún se tiene capacidad en las unidades de cuidados intensivos para recibir a infectados por el coronavirus y que la lista detallada de las respectivas camas contribuye a saber a dónde hay que derivar a un paciente que las necesite.

Resaltó que ahora el sistema de salud, que incluye a clínicas y nosocomios del Minsa, Essalud, FF.AA., PNP y aquellos administrados por los gobiernos regionales, funciona como uno solo.

“Tengo toda la oferta privada, yo estoy en la capacidad de poder transferir a un paciente a una clínica privada. Existe el intercambio prestacional y, entonces, si en algún momento los hospitales del Minsa están ocupados, si los hospitales de Essalud están ocupados, yo puedo transferir un paciente a una clínica privada, se hospitaliza y trata ahí”, explicó.

El también asesor del Minsa recordó que el decreto legislativo que aprobó este intercambio se promulgó el último martes, y que el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular de Salud, Víctor Zamora, recalcaron que ahora “todo el sistema está unificado” para la emergencia.

OFERTA AUMENTARÁ

Frank Britto enfatizó que pese a tener camas disponibles, se implementarán todavía muchas más.

Adelantó, por ejemplo, que desde el miércoles el Hospital Dos de Mayo podrá recibir a 22 nuevos contagiados del COVID-19 que necesiten respiración asistida.

Asimismo, detalló que el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte pasará de tener 30 camas en UCI a 50 para mañana a más tardar.

El especialista añadió que hay 150 camas de cuidados intensivos en todo el país de especialidades que por el momento no tienen pacientes y que se pueden sumar al total para la atención de los infectados por la epidemia.

“Aún no las he sumado (...). En este momento neurocirugía no se hace, solo en caso de emergencia; cirugía cardiotorácica, tampoco; UCI cardíaco, tampoco; no se hace (cirugía) plástica de quemados, no se hace trasplante electivo”, detalló.

En cuanto a la discrepancia entre las cifras oficiales y la información que maneja la Sociedad Peruana de Medicina Interna, refirió que esta se debe a un fenómeno de dinamismo en las UCI, cuyas camas se ocupan y liberan con mucha frecuencia.

50 MÁS

En la misma línea, la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, anunció que en los próximos días se habilitarán 50 camas UCI adicionales en la capital.

Al respecto, la también exministra de Salud dijo que diversas instituciones se han ofrecido a ayudarlos con nuevos equipos de ventilación o para la reparación de aquellos que están malogrados.

“Algunos ya han podido ser recuperados gracias a las Fuerzas Armadas, universidades y empresas que se dedican al rubro. La salud nos une a todos”, subrayó.

CARENCIA

Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, opinó que la cifra revela de camas disponibles “es frágil”.

“Era esperable que esto (la capacidad de atención) colapsara. Hay que decir la verdad para saber qué podemos ofrecer (a los pacientes) y a quién recuperar”, dijo,

Sobre el tema, el médico agregó que hay riesgo de llegar a un escenario en el que los especialistas deban seleccionar a los enfermos graves por coronavirus que pueden superar tal cuadro, lo que dejarían de lado a mucho que sufren comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial u obesidad.

DEVOLUCIÓN

De otro lado, el contralor general de la República, Nelson Shack, reportó que encontró solo 24 camas UCI disponibles en el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte.

Añadió que los 35 ventiladores mecánicos adquiridos a fines de marzo y que se encontraban inoperativos en dicho nosocomio se devolvieron, sin precisar a dónde.

“El proveedor no los había entregado completos, había problemas, por ejemplo, con el tubo que suministra el oxígeno y además con los brazos que impedían que hubiera un proceso de intubación”, manifestó Shack.

Agregó que en los casi 100 hospitales visitados, la Contraloría constató que no hay suficiente personal especializado para atender las UCI.