El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados presidenciales de las Elecciones Generales 2026 estarían disponibles hacia la quincena de mayo.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional recibieron 15,470 actas observadas, de las cuales 4,822 corresponden a la elección presidencial.

“De las actas que ya hemos atendido, tenemos 106 que irán a recuento de votos”, precisó a RPP.

Clavijo advirtió que el proceso depende de la rapidez con que la ONPE remita los expedientes.

“Nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas tanto a los jurados electorales especiales como el ejemplar que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones para el cotejo respectivo”, indicó.

Contraste

El analista electoral Mathieu Rojas advirtió a Correo que los plazos podrían extenderse considerablemente y trazó una comparación internacional.

“En Chile entre la primera y la segunda vuelta hay un mes, en Argentina también, en Francia hay solo dos semanas. Yo no me quisiera imaginar cómo sería Perú si tuviéramos un sistema así“, señaló.

El especialista estimó que “probablemente nos va a demorar cinco o seis semanas que se proclamen los resultados de los Jurados Electorales Especiales”.

Rojas también alertó sobre una posible dilatación en caso de que se ordenen reconteos.

“Si cuando teníamos todos los miembros de mesa igual demoró 10 horas contar un acta, imagínate si vamos a un proceso de reconteo”, subrayó.