El Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha un plan de contingencia para repatriar a 34 connacionales que quedaron varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras en ese país.

La Embajada del Perú sigue en contacto con el grupo de connacionales que aún permanecen en La Paz, a fin de coordinar su eventual traslado de regreso al país.

Este lunes, 34 peruanos regresaron al país tras haber quedado varados en distintos puntos de Bolivia debido a las protestas provocadas por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Los connacionales se reunieron en La Paz y desde allí fueron trasladados por vía terrestre hasta Desaguadero. El grupo partió de la capital boliviana a las 11:30 a. m. (hora peruana) y llegó al territorio peruano alrededor de las 2:30 p. m. de este lunes 12 de enero.

En un inicio, el Gobierno había programado vuelos humanitarios; sin embargo, estos no pudieron realizarse debido a problemas al aterrizar en La Paz, por lo que se activó un plan de contingencia alternativo.

Los peruanos varados en Bolivia regresaron al país acompañados por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en dicho país.

Ya en territorio peruano, los 34 connacionales fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno, quienes supervisaron que su traslado se realizara de manera segura.