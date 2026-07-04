El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes que siete ciudadanos peruanos permanecen desaparecidos y otros tres fallecieron a consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. De acuerdo con el balance oficial de las autoridades venezolanas, el desastre ha dejado hasta el momento 2.645 muertos y más de 12.600 heridos.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que la búsqueda de los peruanos desaparecidos continúa en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, lamentó el fallecimiento de tres connacionales, información que fue comunicada por sus familiares. “Adicionalmente, lamentamos el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos”, señaló el sector.

El ministerio indicó que, mediante la Sección de Intereses del Perú en Caracas, se brinda asistencia a 13 ciudadanos peruanos, entre ellos niños, madres de familia, mujeres gestantes y otros adultos. Además, precisó que se mantiene un despliegue prioritario para entregar ayuda humanitaria a la familia de un menor de nacionalidad peruana afectado por la emergencia.

Pese a las dificultades para acceder a las zonas devastadas, la representación peruana mantiene presencia en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos, donde continúa brindando apoyo y asistencia consular a los connacionales. La Cancillería también exhortó a los peruanos residentes en Caracas y a sus familiares a mantenerse comunicados y seguir únicamente la información difundida por las autoridades oficiales venezolanas.

El Gobierno peruano recordó que la ayuda humanitaria enviada al país caribeño es entregada a las autoridades venezolanas, responsables de distribuirla de acuerdo con las necesidades de la población y priorizando las zonas de mayor afectación.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 impactaron Caracas y otros seis estados del norte de Venezuela, siendo La Guaira la región más afectada.

Desde entonces se han registrado 890 réplicas, mientras que las autoridades reportan 6.462 personas rescatadas, 885 edificios dañados -189 de ellos completamente colapsados- y la instalación de 59 campamentos temporales para atender a los damnificados. El doble sismo es considerado el desastre sísmico más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo.