Un trágico hecho conmocionó esta madrugada a la provincia de Huarmey, donde un cantante identificado como Elvis Junior Reyes Flores fue asesinado a balazos cuando salía de una celebración en la urbanización Nery.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque ocurrió en los primeros minutos del martes, luego de que el artista terminara su presentación en un cumpleaños. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon al menos siete veces antes de darse a la fuga.

Agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen, que por ahora permanece desconocido.

Vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar las detonaciones, mientras que familiares y amigos de la víctima acudieron al lugar consternados por lo sucedido. Según informaron medios locales, Elvis Reyes deja en la orfandad a dos menores de edad.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, entre ellas una posible venganza o ajuste de cuentas, aunque precisaron que se evaluarán las circunstancias del ataque y los antecedentes del caso.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los recientes crímenes que vienen afectando distintas regiones del país, donde los ataques con armas de fuego y el sicariato se han vuelto cada vez más frecuentes.