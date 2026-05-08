El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, relató detalles del proceso que llevó a la elección de Robert Prevost como el nuevo papa. Según comentó en Canal N, esta elección resultó inesperada dentro y fuera de la Iglesia Católica. El hecho también tuvo especial impacto en el Perú debido al vínculo pastoral que Prevost mantuvo durante años en el país.

Castillo explicó que la figura de Robert Prevost no aparecía entre los nombres considerados como posibles sucesores en las evaluaciones previas al cónclave. El arzobispo señaló que la primera votación ya mostró una tendencia que no coincidía con lo anticipado por los participantes. En este punto, el nombre de Prevost comenzó a tomar relevancia.

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Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, recuerda cómo fue la elección de Robert Prevost como el papa León XIV



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Primera votación marcó la sorpresa

Durante la sesión inicial, el resultado de la lectura de votos colocó a Prevost en una posición destacada. El conteo inicial modificó el panorama que se había previsto antes de la elección.

El propio cardenal describió que el anuncio del escrutinio generó impacto entre los presentes en la Capilla Sixtina. La votación inicial no siguió los patrones que se esperaban en el proceso.

“El último voto que se emite es con el nombre de Prevost, leído por el propio cardenal Parolin. Esa lectura situaba al ahora papa León XIV en el primer lugar, aunque no tenía la cantidad adecuada. Pero la cantidad mayoritaria desde el primer momento fue para Prevost. Esa fue la sorpresa más grande que nos dimos”, señaló.

El cardenal explicó que el cónclave se desarrolló en un ambiente de recogimiento y análisis entre los participantes. Durante esta etapa se incluyeron momentos de oración, reflexión y discusión antes de cada votación.

Castillo comparó la experiencia con un retiro espiritual por la dinámica de silencio y concentración que se vivió en el proceso. Finalmente León XIV fue escogido y posteriormente entronizado frente a miles de fieles. Su rol como líder de la Iglesía continua generando alegría entre los peruanos que esperan su visita, en especial en el norte del país.