A menos de 24 horas para que miles de peruanos acudan a las urnas, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, se pronunció sobre el rol de la ciudadanía en las Elecciones Generales 2026. El líder religioso hizo un llamado a que los peruanos reflexionen antes de emitir su voto y evalúen con responsabilidad a los candidatos.

Durante una entrevista en RPP, el cardenal abordó la importancia de tomar una decisión basada en principios que contribuyan al bienestar del país. En su intervención, planteó que el proceso electoral debe asumirse como una oportunidad para elegir a quienes puedan aportar soluciones a los problemas nacionales.

Llamado a un voto reflexivo

El representante de la Iglesia explicó que el acto de votar no debe responder a presiones o intereses particulares, sino a una evaluación personal. Asimismo, señaló que los valores pueden servir como guía para analizar el contexto político sin necesidad de vincularlo a posturas partidarias.

En ese marco, desarrolló una idea centrada en la reflexión individual y en la importancia de valores como la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables.

“Vamos a orar para que en este día también todos podamos hacer un voto de conciencia, recogiendo sin duda los valores que la fe cristiana llama para cuando hay una realidad política, sin partidizarse que son cosas inspiradas en el Señor, la solidaridad, la atención a la vida de los que más sufren, el cambio, la mejora de las estructuras, una democracia sana”, detalló.

Criterios que debería seguir el próximo líder

El arzobispo también profundizó en los aspectos que deberían considerarse al momento de elegir a los candidatos. Por ello, indicó que la decisión no debe centrarse en la religión de los postulantes, sino en sus capacidades para desempeñar funciones públicas.

Según explicó, la elección debe basarse en criterios vinculados a la preparación, la responsabilidad y el compromiso con la sociedad.

“Todos esos elementos nosotros tenemos que ver qué persona es la más adecuada en nuestra conciencia y libremente, independientemente del credo, porque para gobernar y para actuar en política se necesita ser apto para trabajar, ser consciente, ser gente del que sabe. Porque puede haber uno que sea muy creyente, etcétera, pero puede no tener las condiciones. En política, siempre, cuando se elige, hay que ir sobre todo a las cualidades humanas y al sentido del bien común”, explicó.

Mensaje sobre convivencia y valores

En otro momento, el cardenal se refirió a la necesidad de fortalecer la convivencia en el país. Asimismo, señaló que el contexto actual requiere promover relaciones basadas en el respeto y la búsqueda de soluciones colectivas.

En ese sentido, planteó que los ciudadanos pueden identificar a las personas más adecuadas para gobernar a partir de su comportamiento y capacidad de respuesta ante los problemas.

“Todos nosotros inspirados por la palabra del señor, podemos reconocer a las mejores personas que puedan también ayudarnos sin obligar a que tengan que ser creyentes o no creyentes. Que sean buenas personas que saben cómo se puede hacer la mejor solución a nuestros problemas. Padre bueno, que toda esta vida que estamos llevando, especialmente en nuestro país con tantos problemas, podemos encontrar un camino interesante para resolver nuestros problemas y sobre todo para que ellos se dispongan aún una vida de paz y de amistad y de justicia que necesitamos”, exhortó.