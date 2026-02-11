Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y prometen convertirse en una de las ediciones más importantes de los últimos años.

La programación incluye más de 10 grandes eventos oficiales, entre conciertos y actividades tradicionales que consolidan a Cajamarca como uno de los principales destinos festivos del país durante febrero.

Conciertos con artistas nacionales

Entre las agrupaciones y artistas confirmados figuran:

La Bella Luz

Son del Duke

Armonía 10

String Karma

Los Ángeles de Bambamarca

Hermanos Yaipén

Dina Páucar

Las presentaciones se desarrollarán en distintos escenarios y fechas a lo largo de la temporada carnavalesca.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Vaope.com, ticketera oficial del evento.

Cronograma de actividades tradicionales

La organización también confirmó el calendario central del carnaval:

14 de febrero: Entrada de Ño Carnavalón

15 de febrero: Concurso de patrullas y comparsas

16 de febrero: Corso carnavalesco

17 de febrero: Velorio de Ño Carnavalón

18 de febrero: Entierro del Rey Momo (cierre oficial)

Estas actividades forman parte de la tradición cultural cajamarquina y convocan a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año.

Venta centralizada de entradas

La plataforma Vaope.com centraliza la venta de entradas para todos los eventos oficiales del carnaval, permitiendo al público comprar y gestionar sus boletos de manera digital y segura.

La organización informó que todos los eventos oficiales están disponibles en una sola plataforma, facilitando el acceso a las celebraciones programadas.