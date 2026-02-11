Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y prometen convertirse en una de las ediciones más importantes de los últimos años.
La programación incluye más de 10 grandes eventos oficiales, entre conciertos y actividades tradicionales que consolidan a Cajamarca como uno de los principales destinos festivos del país durante febrero.
Conciertos con artistas nacionales
Entre las agrupaciones y artistas confirmados figuran:
- La Bella Luz
- Son del Duke
- Armonía 10
- String Karma
- Los Ángeles de Bambamarca
- Hermanos Yaipén
- Dina Páucar
Las presentaciones se desarrollarán en distintos escenarios y fechas a lo largo de la temporada carnavalesca.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Vaope.com, ticketera oficial del evento.
Cronograma de actividades tradicionales
La organización también confirmó el calendario central del carnaval:
- 14 de febrero: Entrada de Ño Carnavalón
- 15 de febrero: Concurso de patrullas y comparsas
- 16 de febrero: Corso carnavalesco
- 17 de febrero: Velorio de Ño Carnavalón
- 18 de febrero: Entierro del Rey Momo (cierre oficial)
Estas actividades forman parte de la tradición cultural cajamarquina y convocan a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año.
Venta centralizada de entradas
La plataforma Vaope.com centraliza la venta de entradas para todos los eventos oficiales del carnaval, permitiendo al público comprar y gestionar sus boletos de manera digital y segura.
La organización informó que todos los eventos oficiales están disponibles en una sola plataforma, facilitando el acceso a las celebraciones programadas.