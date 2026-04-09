El tránsito vehicular en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 97, quedó paralizado la mañana de este jueves 9 de abril debido a un deslizamiento de rocas registrado en la provincia de Huarochirí, en la sierra de Lima.

El bloqueo se produjo en el sector Infiernillo, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor, donde la vía quedó cubierta por rocas de diversos tamaños que impiden el paso de vehículos.

Tránsito restringido por seguridad

Personal de la Policía de Carreteras restringió el tránsito vehicular en ambos sentidos como medida preventiva, debido a que continúan registrándose desprendimientos de rocas en la zona.

La plataforma asfáltica que conecta Lima con Huancayo y otras ciudades del centro del país permanece colmatada, lo que ha generado la paralización total del tránsito en este importante corredor vial.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar transitar por el sector afectado hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Esperan maquinaria para habilitar la vía

Se espera la intervención de maquinaria pesada de la empresa concesionaria Deviandes, encargada del mantenimiento de la vía, para realizar los trabajos de limpieza y habilitación del tránsito en la Carretera Central.

Las labores consistirán en retirar las rocas acumuladas sobre la vía y evaluar la estabilidad del talud, con el fin de prevenir nuevos deslizamientos.

Lluvias continúan generando deslizamientos

El desprendimiento de rocas se produjo debido a las precipitaciones pluviales que continúan registrándose en la sierra central, fenómeno que incrementa el riesgo de derrumbes en zonas de pendiente.

Este tipo de emergencias es recurrente durante periodos de lluvias intensas, especialmente en tramos críticos de la Carretera Central que atraviesan zonas montañosas.