El tiro les salió por la culata. Tres amigos fueron detenidos luego que enviarán un sobre con balas a una comerciante a quien le pedían dinero. Policías de la comisaría de San Ramón lograron detener a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los gatilleros del norte”, implicados en el presunto delito de extorsión. La noche del martes 7 de abril, la ciudadana M.C.C., denunció que sido víctima de extorsión y los efectivos desplegaron el plan cerco.

La negociante narró que en su local comercial “Avícola Mary”, ubicado en San Ramón, desconocidos dejaron una carta con dos balas.

“Atentamente “Los gatilleros del cono norte“ 907091126* le conviene llamar caso contrario estaremos actuando mañana para que veas que las cosas van en serio. No es broma. Gracias. Que tengas un buen día, para usted y Lucas. Como usted sabe, es su pareja señora Mary“, decía la nota amenazante.

Investigan el hecho

Tras el operativo, a las 8:10 de la noche, los policías capturaron a Noel Adolfo Neyra Amaro (38) en la Av. Saturno con la Av. Sor Victoria Aguirre. Luego cayó Brayan Alexander Jiménez Escobar (23) en los jirones Progreso y Paucartambo, cuando se desplazaba abordo de la moto de placa 3445-MW y en Tarma detuvieron a Aron Huanuqueño Machacuay (29).

El general PNP César Calero, refirió que el detenido Brayan Jimenez, sería quien habría dejado el sobre con las balas en la puerta de la agraviada, pero éste dijo que no sabía del contenido. Las autoridades siguen las investigaciones.