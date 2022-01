El juez Raúl Jesús Vega condenó a dos años de cárcel suspendida al periodista Christopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’, consideró que se había difamado a César Acuña en el texto porque se incluyeron frases hechas por su exesposa sin que estas fueran “corroboradas”.

Durante la lectura de la sentencia este lunes 10 de enero, el magistrado Raúl Jesús Vega evaluó cada una de las 55 frases que Acuña Peralta consideró que lo difamaban en el libro publicado en febrero del 2021. Ahí, se incluyeron varias citas a una entrevista que brindó su exesposa, Rosa Núñez de Acuña, en el 2015.

Según el juez, el hecho de haber incluido en el libro las frases de aquella entrevista, en la cual Rosa Núñez acusó a César Acuña de agredirla tanto a ella como a tres de sus hijos, sin que el periodista haya corroborado esto, lo que revelaría una intención de “mellar el honor”.

“Es evidente que la finalidad de la exesposa es mellar el honor de César Acuña Peralta al incorporar datos que no han sido materia de verificación, puesto que al tratarse de un libro con tales fines (periodismo de investigación), debió cotejar la seriedad de sus fuentes”, se lee en la resolución

Caso Christopher Acosta

El juez señaló que, al no haber un “respaldo técnico” detrás de esta afirmación, se está agraviando a César Acuña.

Cita a una nota periodística del 2015

Similar conclusión tuvo en otras frases citadas de la misma entrevista, así como la inclusión de notas periodísticas del 2015 en las cuales se informó que la jueza que tuvo a su cargo la denuncia hecha por Rosa Núñez contra César Acuña laboraba en la universidad César Vallejo.

“Al revisarse la lectura completa donde se incorpora dicha frase (que la jueza laboraba en la Universidad César Vallejo”, se hace mención que ‘el caso no se mueve, está congelado’. Por lo que se da a entender que por el solo hecho que la magistrada que veía el caso de la exesposa del querellante no se impulsó el proceso. No tiene fundamento alguno pese a que se ha obtenido ello de una nota periodística, observado una clara conducta dolosa”, evaluó el magistrado.

Como no se acusó, no procede citar informe

En otro momento, se leyó en la resolución que varias frases denunciadas por César Acuña eran dichos de Matilde Pinchi Pinchi en los cuales vincula al dirigente de APP con Vladimir Montesinos. Esto, basándose en un testimonio que brindó ante una subcomisión del Congreso que investigaba al exasesor de Alberto Fujimori.

Sin embargo, el juez desacreditó dichas menciones de Pinchi Pinchi al resaltar que el informe final de la mencionada subcomisión no acusó a César Acuña y sí a otras personas.

“En ningún momento se inició investigación o formuló acusación contra el querellante y la acusación fue dirigida a personas distintas a César Acuña, situación que no ha sido expuesta por el querellado en su libro”, indicó. Esto también fue evaluado como una “omisión dolosa”.

Sentencia contra Christopher Acosta

El juez dictó en primera instancia una condena contra Christopher Acosta por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ de dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400 mil soles.

En la resolución también se incluyó al editor del libro del periodista, Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House, quienes deberán pagar en forma solidaria con Christopher Acosta la reparación civil que asciende a 400 mil soles.