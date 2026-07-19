En los primeros seis meses del 2026, el Perú ya reportó más casos de dengue que los registrados durante todo el 2025, según un informe de El Comercio basado en los registros oficiales del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque los contagios aumentaron, la mortalidad por la enfermedad disminuyó en 25% durante el mismo periodo.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 26, actualizada al 9 de julio por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). El reporte identifica a Piura y San Martín como las regiones con mayor número de casos, al concentrar en conjunto el 32,06% del total nacional.

Después aparecen La Libertad, Lima, Ucayali, Loreto, Lambayeque y Madre de Dios, regiones que superan los 2 mil contagios registrados. Este escenario evidencia que la presencia del dengue continúa expandiéndose fuera de las zonas donde históricamente tuvo mayor incidencia.

Dengue amplió su presencia hacia la costa peruana

El médico infectólogo tropicalista Juan Carlos Celis Salinas explicó que el dengue dejó de concentrarse principalmente en la Amazonía y ahora tiene mayor presencia en la costa norte y centro del país. El especialista señaló que desde el 2023 la enfermedad amplió su alcance y actualmente son pocas las regiones que no registran casos.

“Normalmente la Amazonía concentraba el 70% u 80% de casos de dengue, pero eso cambió desde el 2023. Ahora podemos decir que desde Ica hacia arriba, sobre todo en la costa norte, dominan la estadística de casos”, indicó.

Celis advirtió que algunas regiones amazónicas presentan mayores dificultades para controlar los cuadros graves debido a problemas en la prevención y capacitación del personal sanitario. En contraste, destacó el trabajo realizado en Piura, donde pese a registrar más contagios no se reportan fallecidos este año.

“Es la región que más casos tiene, con 5.000 casos no registran ni un fallecido. En Loreto no llegamos ni a 2.500 y ya tenemos cuatro fallecidos”, afirmó.

Piura redujo tasa de mortalidad

La región norteña logró disminuir los fallecimientos luego de fortalecer la preparación del personal de salud y mejorar la atención temprana de los pacientes con dengue. El jefe de inteligencia sanitaria de EsSalud Piura, Edwar Pozo Suclupe, explicó que las experiencias dejadas por El Niño Costero del 2017 y el Ciclón Yaku del 2023 impulsaron estos cambios.

El especialista señaló que la capacitación permitió identificar a tiempo los casos que pueden evolucionar hacia cuadros graves. Además, resaltó que aplicar correctamente los protocolos de atención es clave para reducir la letalidad.

“El dengue tiene un amplio espectro clínico. Puede ser muy leve, con alguna fiebre y dolores de cabeza, hasta grave, que puede causar la muerte. Entonces, el médico debe poder reconocer en qué situación se encuentra y sobre eso aplicar la norma exactamente como está”, explicó.

Impacto del Fenómeno El Niño

Los especialistas advierten que el escenario climático podría complicar el control del dengue durante los próximos meses. Las altas temperaturas y lluvias favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, por lo que se prevé un posible incremento de casos entre agosto y septiembre.

Durante el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, el jefe del Cenepred, Carlos Manuel Yáñez Lazo, informó que 209 distritos y cerca de 7 millones de peruanos se encuentran en riesgo muy alto por los efectos del fenómeno climático.

Celis indicó que el aumento de lluvias también podría generar otros problemas sanitarios, mientras que Pozo alertó que los daños en infraestructura, como desagües y vías de acceso, podrían dificultar las labores de prevención y control en algunas zonas.