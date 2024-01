Ha quedado en evidencia que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, no se toma el trabajo de hacer un buen filtro para elegir a funcionarios de confianza y esa situación lo están forzando a tomar decisiones apresuradas.

Ocurre que a solo 48 horas de haber designado a Flor Ahón Solís como jefa de la Subgerencia de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), se vio obligado a firmar una nueva resolución dejando sin efecto la designación de la servidora, quien es investigada por el presunto plagio de su tesis que hizo en la Universidad César Vallejo (UCV).

Cuestionada

En efecto, el último 16 de enero, con resolución N°000027-2024, César Acuña designó en el referido puesto en la Grell a Flor Ahón Solís, pero debido a una ola de cuestionamientos que generó esta decisión, el 18 de enero a primera hora el mismo gobernador emitió la resolución N°000030-2024, con la que deja sin efecto en todos sus extremos el documento preliminar y como consecuencia cesa del cargo a la aludida servidora.

En este punto vale precisar que el principal cuestionamiento a la designación de Flor Ahón Solís fue que el 12 de enero, cuatro días antes de ser elegida para el cargo, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo dispuso iniciar las pesquisas para esclarecer la denuncia por presunto plagio de sus tesis y la citó a rendir su declaración el 21 de enero .

“Es injusto”

Al enterarse de que sacaron del puesto a Flor Ahón, el gerente regional de Educación, Julio Camacho Paz, comentó que es “injusto” lo que sucedido con la servidora, pues desde su punto de vista era la persona idónea para desempeñarse como jefa de la Subgerencia de Gestión Institucional de la Grell. Es más, reconoció que fue él quien la propuso ante el gobernador.

“Me parece injusto, pero qué se puede hacer. No sé qué versión le han dado al gobernador. Ella (Flor Ahón) es correcta, me ayudó a poner en orden la administración en la Grell. Es buena en su trabajo; de lo contrario, no la hubiera propuesto”, aseguró.

El titular de la Grell responsabilizó de esta situación a Manuel Ruiz Briones, un trabajador de la institución. “Él anda inventando denuncias en contra de todos y ahora denunció a Flor Ahón por presunto plagio, pero eso no tiene fundamento”, señaló.

Renuncia

Sumado al cese de Flor Ahón se supo que mediante resolución N° 00036, emitida el último jueves 18 de enero, César Acuña aceptó la renuncia de la gerenta regional de Administración, Cecilia Ágreda Vereau. Esto, coincidentemente, ocurre tras el escándalo del contrato que firmó la Región para comprar 18 camionetas sin respetar las especificaciones técnicas.

El contrato entre la Región y la empresa Mannucci Motors fue firmado en 2023, por un monto ascendente a S/3 millones. “El gobernador ha dispuesto iniciar una investigación”, dijo el gerente regional adjunto Rogger Ruiz a N60.