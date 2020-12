“Nuestra posición es que se debe permitir el acceso a espacios abiertos, como las playas, y todavía no lugares cerrados, templos, casinos y bares”, afirmó el epidemiólogo César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva del Minsa.

No obstante, dijo, el Gobierno no solo toma en cuenta la posición de Prospectiva, sino de otras asociaciones. “Nuestra recomendación previa ha sido no reabrir.... hay presiones por aquí, por allá, acciones legales. En base a ello, el Ejecutivo toma una decisión”, detalló Cárcamo en RPP. Precisó que ante estas decisiones, a su grupo le queda dar sugerencias para reducir el daño.

Ciro Maguiña, del Colegio Médico, respaldó lo dicho por Cárcamo. “Hemos dicho cines, no; discotecas no; colegios no, porque en estos espacios no hay chance de ventilación”, manifestó.

