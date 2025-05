Conversaciones clave entre Miguel Rodríguez Díaz alias ‘Cuchillo’, presunto autor intelectual de la masacre en Pataz, y la abogada Liliana Pizán revelan una relación estrecha y constante entre ambos. Entre los mensajes que están siendo investigados por la Fiscalía, muestran que Liliana le enviaba todo el apoyo, incluso después de que se emitieran órdenes de captura y creciera la presión mediática y judicial.

En el dominical de Cuarto Poder, se muestra como ‘Cuchillo’ no solo compartía información legal y reportes que lo vinculaban directamente con la matanza, sino también que mantenía un vínculo afectivo con Pizán. “Amor no te olvides de mí... Mi lokita hermosa, reina”, le escribía en tono cariñoso.

A pesar de que Liliana no quería que su nombre apareciera vinculado al fugitivo, esto no fue posible, pues luego de varias semanas se expusieron cámaras de seguridad donde aparecía junto a ‘Cuchillo’ en un aeropuerto para su escape, lo que motivó a su detención. “Pero no le digas que estoy como tu abogada, entre menos gente sepa, mejor. Si no me van a involucrar”, advirtió.

Además, los intercambios también revelan que mantenían frecuentes videollamadas y discutían temas más allá del ámbito legal, incluyendo presuntos negocios y estrategias de comunicación. Por ejemplo, en la entrevista exclusiva a Cuarto Poder, donde la abogada le aconsejaba que decir y como.

Incluso en fechas personales, como el Día de la Madre, los mensajes continuaban.

Para la Fiscalía, estas conversaciones evidenciarían que el rol de Liliana iban mucho más allá de asesoramiento legal, y se presume también que tendría injerencia en el manejo de sus bienes.

Estas conversaciones son piezas clave y podría incriminar a alias ‘Cuchillo’ y Lliana, quienes enfrentan prisión preventiva de 36 meses y 24, respectivamente. Como se conoce, el presunto autor de la masacre fue detenido en Colombia y se espera su extradición.