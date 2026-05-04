El complejo monumental de Chavín de Huántar ingresa a una nueva fase de exploración arqueológica liderada por el investigador John Rick, de la Universidad de Stanford. Los trabajos combinarán tecnología de vanguardia con metodologías multidisciplinarias para profundizar en el conocimiento de una de las culturas más influyentes de los Andes prehispánicos.

Uno de los objetivos principales de estudio de la investigación es un edificio principal conocido como la Pirámide Tello, una estructura que presenta daños por sismos y extracciones de piedra ocurridas en épocas históricas. Lo más resaltante es que ese deterioro permite a los investigadores acceder al interior del edificio y observar sus primeras etapas constructivas sin necesidad de desmantelar elementos intactos.

Rick señaló que este acceso representa una oportunidad científica poco común en sitios de esta magnitud.

“Podemos ver las primeras etapas de construcción del edificio. Esto es muy valioso, porque la mayoría de los edificios grandes de Chavín tienen fachadas, son relativamente altos y no estamos dispuestos a desmantelarlos de ninguna forma”, explicó.

La Plaza Circular

El equipo también evalúa una intervención de gran escala en torno a la Plaza Circular, uno de los espacios más representativos del monumento. El proyecto, que podría extenderse entre cinco y diez años, exige una planificación que integre investigación científica, conservación del patrimonio y mejora del acceso turístico.

“El acceso actual es muy restringido y altera la arquitectura original”, precisó, al indicar que cualquier intervención deberá equilibrar el rigor arqueológico con el desarrollo sostenible del sitio para beneficio local y nacional, sostuvo Rick.

Galerías subterráneas aún por descubrir

El investigador anticipó que existen altas probabilidades de encontrar nuevas galerías subterráneas en la zona del atrio de la Plaza Circular. Asimismo, afirmó que hace aproximadamente 3.000 años, durante la última etapa constructiva significativa de Chavín, se instaló una nueva serie de galerías aprovechando todo el espacio disponible.

Para localizarlas, el equipo recurrirá a robots capaces de ingresar por ductos de apenas 30 por 30 centímetros. Rick subrayó que esos ductos cumplían funciones múltiples en su época.

“Llevaban aire a las galerías subterráneas, a veces luz, quizás sonido. Este es realmente el territorio de los robots, porque pueden entrar por ductos que miden apenas en torno a 30 por 30 centímetros”, indicó.

Tecnología al servicio del patrimonio andino

Además de los robots, la investigación incorporará fotogrametría digital para construir modelos tridimensionales del sitio a partir de fotografías tomadas desde múltiples ángulos. También se aplicarán análisis isotópico, fechamiento por radiocarbono y estudios genéticos de restos humanos y animales, especialmente camélidos como llamas y alpacas.

Rick destacó que toda la metodología debe estar definida con precisión antes de iniciar cualquier excavación.

“La arqueología es en cierto modo destructiva: no se puede excavar dos veces. Todas las metodologías tienen que estar ya preparadas, con un protocolo muy riguroso antes de comenzar”, agregó.