Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.1 sacudió Chimbote este domingo a las 6:19 p.m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 66 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, provincia del Santa en Áncash, con profundidad de 51 kilómetros.​

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0833

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 18:19:55

Magnitud: 5.1

Profundidad: 51km

Latitud: -8.98

Longitud: -79.18

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025

Intensidad y zonas afectadas

El sismo se sintió con intensidad IV en la escala de Mercalli en Chimbote. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no reporta daños personales ni materiales en la región.​

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral peruano a través de su cuenta oficial en X.​

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

28-12-25 18:19:55

Magnitud: 5.1 Mw

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash

Profundidad: 51.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/6uLdseChAE — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 28, 2025

Este evento se produce a pocas horas del sismo de magnitud 6.0 registrado el sábado en la misma zona, que dejó daños estructurales y heridos en Áncash y La Libertad. Las autoridades mantienen monitoreo preventivo ante posibles réplicas.​

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, responsable del 85% de la actividad sísmica mundial. Indeci recomienda: