Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.1 sacudió Chimbote este domingo a las 6:19 p.m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 66 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, provincia del Santa en Áncash, con profundidad de 51 kilómetros.
Intensidad y zonas afectadas
El sismo se sintió con intensidad IV en la escala de Mercalli en Chimbote. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no reporta daños personales ni materiales en la región.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral peruano a través de su cuenta oficial en X.
Este evento se produce a pocas horas del sismo de magnitud 6.0 registrado el sábado en la misma zona, que dejó daños estructurales y heridos en Áncash y La Libertad. Las autoridades mantienen monitoreo preventivo ante posibles réplicas.
El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, responsable del 85% de la actividad sísmica mundial. Indeci recomienda:
- Mantener calma y evacuar ordenadamente ante temblores fuertes
- Verificar estructuras de viviendas y edificios
- Tener kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles y documentos
- No usar ascensores durante sismos
- Consultar canales oficiales para información verificada