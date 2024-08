Este lunes 19 de agosto, el Poder Judicial recibió la denuncia de Pamela López, quien pidió medidas de protección contra Christian Cueva por violencia física y psicológica.

“El 8° Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de Lima recibió la denuncia de Pamela López Solórzano, quien solicita medidas de protección contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica”, indicó la Corte Superior de Lima en ‘X’.

El 8° Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de Lima recibió la denuncia de Pamela López Solórzano, quien solicita medidas de protección contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica. pic.twitter.com/dmSTc41O73 — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 19, 2024

En el video difundido por Pamela López se observa a Christian Cueva forcejeando a la madre de sus hijos en un ascensor.

De acuerdo con lo narrado por López, ella le habría reclamado por una infidelidad y el futbolista reaccionó de manera violenta, siendo separados por una tercera persona. Posteriormente, Pamela fue auxiliada por un desconocido, mientras Cueva se retiró.

Pamela López denuncia a Christian Cueva de violencia física y psicológica

Pamela López, esposa del conocido futbolista Christian Cueva, reveló en una reciente entrevista exclusiva para el programa “América Hoy” que ha presentado una denuncia contra el padre de sus hijos por violencia física y psicológica.

En sus declaraciones, López compartió los difíciles momentos que ha atravesado debido a las agresiones que sufrió, especialmente tras descubrir las infidelidades de su esposo.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, afirmó.

La denunciante detalló que ha recopilado pruebas contundentes que respaldan sus afirmaciones, incluyendo videos que capturan los momentos en los que fue víctima de violencia por parte de Cueva.

Estas grabaciones, según López, documentan varios incidentes en los que el deportista la agredió físicamente, lo que ha sido un motivo de preocupación no solo para ella, sino también para su entorno más cercano.

López también señaló que los episodios de violencia eran más frecuentes cuando Christian Cueva se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta conducta, según ella, ya habría sido evaluada por especialistas en psicología, quienes habrían detectado un patrón de comportamiento problemático en el futbolista.

Pamela López denunció a Christian Cueva. (Video: América Hoy)