La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho alertó que cinco almacenes de ayuda humanitaria en Ayacucho no cuentan con alimentos y en algunos casos tampoco tienen la cantidad suficiente de bienes, para atender a la población afectada o damnificada en caso de desastres.

Se trata de tres almacenes distritales, uno provincial y el regional; los mismos que fueron supervisados de manera conjunta con el Indeci, Primera Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Huamanga y Policía Nacional del Perú.

En el caso del almacén del Gobierno Regional de Ayacucho este cuenta con bienes de ayuda humanitaria, estos se encuentran empolvados y en un ambiente compartido con el archivo documental, por lo que no se cumplen con las especificaciones técnicas de almacenamiento.

En la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray el almacén no se ha acondicionado en un ambiente apto para la conservación de bienes, por lo que permanecen sobre el suelo. Además, hay ventanas sin vidrios por donde entra el agua de las lluvias y el viento, lo que ocasiona su deterioro. Asimismo, según el encargado de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la comuna, esta ayuda humanitaria podría abastecer a tan solo tres familias damnificadas o afectadas ante un eventual desastre.

Una situación similar ocurre en el almacén de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, donde se advirtió que los bienes de ayuda humanitaria están distribuidos en ambientes de dos locales distintos y no serían suficientes para atender a la población. Asimismo, se advirtió que estos bienes no fueron adquiridos con dinero del Programa Presupuestal 068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, sino que son bienes restantes de las obras ejecutadas por la anterior gestión, sin la documentación correspondiente a su ingreso en el almacén.

La situación más preocupante es la del municipio distrital de Carmen Alto, pues no cuenta con almacén; es decir, no tiene ambientes destinados para bienes ni alimentos de ayuda humanitaria. Ante un eventual desastre no tendría la posibilidad de apoyar a su población.

En tanto, en la Municipalidad Provincial de Huamanga se identificó que tampoco se almacena de manera adecuada sus bienes de ayuda humanitaria, pues estos también se han apilado sobre el suelo. Su stock, igualmente, es mínimo, para tratarse del almacén de una provincia.

“Es necesario que además de conformar e instalar plataformas de Defensa Civil y grupos de trabajo, se gestione y use adecuada y oportunamente el presupuesto que el Estado asigna a los municipios distritales, provinciales, así como al Gobierno Regional de Ayacucho, para velar por los derechos a la vida, salud e integridad de la ciudadanía”, señaló David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho.

En esa línea, el representante de la institución precisó que corresponde a los gobiernos regionales y locales identificarse el número de población, viviendas, instituciones educativas y establecimientos de salud expuestos, para las intervenciones en materia de prevención, reducción de riesgos y preparación, así como programar y ejecutar las intervenciones con articulación territorial y con mayor prioridad considerando los niveles de exposición alta y muy alta por cada tipo de peligro específico.

“El Ministerio Público tiene el deber de iniciar las investigaciones que permitan identificar responsabilidades en los gestores públicos a cargo de garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres”, añadió Pacheco-Villar.

La sede defensorial señaló que continuará con supervisiones a los almacenes de diversos municipios, para que puedan implementar debidamente sus depósitos y tengan una ordenada capacidad de almacenamiento y, de esta manera, puedan atender de manera oportuna y eficiente a las personas damnificadas de las emergencias que se puedan suscitar.